Zbârnâitul acesta ameninţător pare că îi urmăreşte peste tot pe localnicii din Timişoara. Un roi mare de albine a pus stăpânire pe o terasă întreagă din centrul oraşului şi a alungat clienţii. Ca să scape de ele, patronii au chemat de urgenţă apicultorii.

Alt roi a ocupat încă un local şi i-a făcut pe trecători să grăbească pasul speriaţi când ajungeau în zonă.

Sute de albine şi-au făcut sălaş pe cablurile care susţin linia electrică pentru tramvaie

Iulia Pop – reporter Observator: În ultima luna in aceasta stupina au ajuns 16 roiuri culese de prin oras. Au fost gasite in cele mai neobisnuite locuri, spun apicultorii, sub scaunele de la terase sau chiar pe firele de inalta tensiune.

Tiberiu Ormoș - apicultor: Suntem apelati de pompieri sau de cunoscuti, luam repede echipamentul si incercam sa ajungem cat mai repede la locul unde a fost indicat roiul, trebuie sa mergem pregatiti cu rame, cu echipament de urcat, cu echipament de protectie.

Explicaţia apicultorilor

Apicultorii sunt şi ei nedumeriţi de comportamentul straniu pe care îl au albinele. Cred că le derutează variaţiile bruşte de temperatură, care se suprapun unei perioade în care insectele sunt oricum agitate, fiindcă este timpul lor de înmulţire.

Petre Doda – apicultor: Chestie ciudata este ca ele se asaza in anumite zone in care anii trecuti nu s-au asezat in locuri mai inalte, in anumite tubulaturi, in aerisiri, in crapaturi.

Apicultorii au atatea solicitari, încat meșteresc echipamente care să îi ajute să îndeparteze roiurile.

Mihai Grecu – șef UPU SMURD, Spitalul Județean Timișoara: E suficient o albina sa te intepe si asta poate declansa inclusiv soc anafilactic.

Albinele înţeapă doar se simt amenintate - apicultorii recomandă să nu încercăm să le alungăm singuri pentru că pot deveni agresive.

