"Păi să vină. Nu zic nu, să vină (n.red. poliţia). Nu am consumat, omule. Am permis, mi-a expirat ieri. Asta e singura problemă", a spus şoferul vinovat. Este declaraţia tânărului care a supravieţuit miraculos după o cascadorie spectaculoasă pe şoseaua care leagă Agigea de Techirgol. Individul s a dat de două ori peste cap cu maşina şi s a oprit pe gardul unui localnic. Din fericire nimeni nu trecea pe drum cand a pierdut controlul volanului. La fata locului ajung Poliţiştii de la ordine publică dintr-o localitate învecinată.

Dupa ce au constat ca nu sunt victime, politistii isi vad de drum. Soferul si proprietarul casei s-au inteles pentru reparaţii. "Am vreo zgârietură? Dumnezeu este cu mine, omule. Asta mi-e sfânta cruce. Să dea cu fulger în mine acum", a mai spus şoferul. Politistii de la ordine publica au ajuns in vizorul sefilor care au declansat o anhetă. Ei sunt verificati pentru ca nu au chmeat agentii de la rutieră desi soferul era sub posibila prezenta a substanlor psihoactive, dupa cum se spune in comunicatul IPJ Consntanta.

Intre timp, pe urmele soferului a plecat o echipa de la Rutiera care l-a gasit si l-a testat pe sofer. Rezultatul a fost clar: individul consumase droguri.

