Şantierul de la Planşeul Unirii a fost desființat. Nicușor Dan acuză că lucrările sunt ilegale: "Gardurile trebuie ridicate din teren, care este proprietatea Municipiului Bucureşti"

Primarul general al Capitalei a transmis, luni seară, după ce primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat că retrage toate echipele din Piaţa Unirii, că gardurile trebuie ridicate din teren, care este proprietatea Municipiului Bucureşti. În plus, Nicuşor Dan reafirmă că va emite "doar autorizaţii de construire în baza legii, cu toate avizele ataşate".

Primarul general al Capitalei a reacționat după ce Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat că își retrage oamenii din zona Planşeului Unirii. Pentru revenirea la starea de legalitate, "gardurile trebuie ridicate din teren", susține Nicușor Dan.

"Daniel Băluţă retrage acum oamenii din amplasamentul ilegal al şantierului de la Parcul Unirii. Pentru revenirea la starea de legalitate, gardurile trebuie ridicate din teren care este proprietatea Municipiului Bucureşti. Vom continua toate demersurile pentru ca documentele care atestă dreptul de proprietate al PMB să fie fără echivoc. Totodată, reafirm că voi emite ca şi până acum, doar autorizaţii de construire în baza legii, cu toate avizele ataşate", a scris, luni seară, pe Facebook, Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Daniel Băluţă: "Violenţa n-are ce căuta într-o administraţie de capitală europeană"

Tot luni seară, Daniel Băluţă a anunţat că, pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, a decis retragerea de îndată a tuturor.

"Sunt şocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranţă centrul Capitalei, care au condus, astă seară, la rănirea celor doi colegi de la Primăria Sectorului 4, loviţi în timpul intervenţiei brutale, cu excavatoarele Primăriei Generale. Suntem alături de colegii răniţi şi de familiile lor. Pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. Consider că violenţa nu are ce căuta într-o administraţie de capitală europeană", a scris, luni seară, pe Facebook, Daniel Băluţă.

În scandalul iscat, luni seară, între primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi Primăria Sector 4 şi reprezentanţi ai Poliţiei Locale Sector 4 au intervenit atât premierul Marcel Ciolacu, cât şi liderul PNL, Nicolae Ciucă, dar şi mai mulţi reprezentanţi USR. Premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a făcut un apel, luni seara, către primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, să pună capăt confruntării şi să revină la masa dialogului. "Fac un apel atât la primarul Capitalei, domnul Nicuşor Dan, cât şi la primarul sectorului 4, domnul Daniel Băluţă, să pună capăt acestei confruntări şi să revină la masa dialogului. Siguranţa bucureştenilor nu trebuie să fie un motiv de dispută politică", a scris Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook.

Scandal monstru de la Planşeul Unirii

Mai multe ore, primarul general al Capitalei şi echipe ale Poliţiei Locale a Muncipiului Bucureşti s-au aflat într-un conflict cu reprezentanţi ai Primăriei Sector 4 şi Poliţiei Locale Sector 4, la faţa locului fiind prezente echipe ale Poliţiei Capitalei şi Jandarmeriei. Scandalul a pornit de la şantierul deschis de Primăria Sector 4 pentru consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa, zona fiind îngrădită.

Nicuşor Dan a emis o dispoziţie pentru îndepărtarea gardurilor şi a utilajelor din zonă, prefectul Capitalei anunţând că va ataca actul administrativ. Deşi în repetate rânduri Nicuşor Dan a cerut intervenţia Poliţiei, instituţia a transmis că este un litigiu civil care trebuie tranşat în instanţă, echipele de intervenţie fiind în zonă doar pentru ca scandalul să nu escaladeze.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi văzut în magazine produse cu etichete care indică un gramaj mai mic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰