Un cuplu din Ploieşti a căzut în capcana escrocilor după ce a văzut un anunţ pe Facebook. Oferta era tentantă - mobila se vindea la jumătate din preţul pieţei. "Noi voiam să ne schimbăm scaunele de bucătărie", spune o femeie păgubită.

Numărul de telefon din anunţ era unul pus la întâmplare

În ziua livrării, păgubiţii au sunat la numărul de pe factură, dar, surpriză - femeia care a răspuns le-a dat o veste năucitoare.

"Eu eram la serviciu şi am sunat eu la numărul de telefon şi mi-a răspuns o doamnă. Zice: Nu, doamnă! Este un site care păcăleşte lumea! Sunaţi la Poliţie, sunaţi la Poliţie! Şi am închis! Şi, după aceea când am intrat pe Messenger am văzut că este închis. Soţul a zis că o să meargă luni la Poliţie! Dar, nu. Sincer vă spun, nici nu ştiu ce să fac", mai spune femeia.

Femeia care răspunde la numărul de telefon de pe factura oferită păgubiţilor susţine că nu are legătură cu nicio firmă de mobilă.

"Cred că ei au trecut un număr la întâmplare. E numărul meu de telefon. Oamenii aşteaptă comenzile pe care le-au făcut, scaune, mobilă, şezlonguri... Şi de prin Germania mă sună", spune una dintre victimele colaterale.

Şi o femeie din Timiş a fost păcălită

Soţii din Ploieşti nu sunt singurii escrocaţi. La fel a păţit şi o femeie din Timiş. De data aceasta, pe factură apăreau datele de contact ale unei firme care intrase în faliment.

Comenzile pe internet au sărit anul trecut 10 miliarde de euro la noi în ţară, dar în paralel se înmulţesc şi înşelătoriile.

Poliţiştii şi inspectorii de la Protecţia Consumatorului ne sfătuiesc să cumpărăm doar de pe site-uri verificate. Cine face comenzi pentru produse vândute pe Facebook trebuie să plătească doar la livrare şi numai după ce verifică pachetul.

