În plin sezon de vacanţă, când românii pleacă sau se întorc din ţară, două puncte importante de frontieră au probleme. După reparațiile podului de la Giurgiu, bacul de la Bechet este oprit la mal.

Trecerea Dunării cu bacul, suspendată

"Activitatea de transport a fost temporar suspendată din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea, precum şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile preconizate, şi anume, vânt puternic", a declarat Giulia Băzăvan, purtător de cuvânt Poliția de Frontieră Dolj.

Nivelul Dunării a ajuns în unele zone sub doi metri şi jumătate adâncime, adică sub nivelul minim de navigaţie recomandat. Astfel, transportul cu feribotul este practic imposibil. Şoferii au făcut drum întors. "Sunt nevoit s-o iau pe Calafat acum. Pierdere de timp, cheltuială şi mai mare pentru că unde am eu nevoie să ajung în Bulgaria era drumul mult mai scurt aici, pe Bechet. Ar fi bun un pod construit aici", spune un şofer.

Şoferii sunt îndemnaţi să se îndrepte spre celelalte puncte de frontieră cu bulgarii, cum ar fi Calafat, Turnu Măgurele, Zimnicea, Vama Veche sau Giurgiu. Vama Giurgiu este cea mai aglomerată din cauza lucrărilor în desfăşurare de la podul peste Dunăre. Unii şoferi au reclamat că au stat chiar şi două ore la coadă, să treacă graniţa.

