Video Sirianul fugit de sub ochii jandarmilor, prins când încerca să iasă din România
Cetățeanul sirian căutat de polițiști după ce a fugit de sub nasul mascaților în timpul unei percheziții, a fost prins tocmai în Mangalia, în timp ce încerca să iasă din țară, într-o mașină condusă de un cetățean bulgar.
Bărbatul a fost imobilizat și dus în arest. El reușise să fugă după ce le-a spus jandarmilor că are nevoie la toaletă, apoi a sărit de la etajul al doilea al blocului în care avea loc percheziția.
Acum este cercetat pentru trafic de migranți.