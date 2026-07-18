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Video Sirianul fugit de sub ochii jandarmilor, prins când încerca să iasă din România

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.07.2026, 19:12 | Modificat la 18.07.2026, 19:32

Cetățeanul sirian căutat de polițiști după ce a fugit de sub nasul mascaților în timpul unei percheziții, a fost prins tocmai în Mangalia, în timp ce încerca să iasă din țară, într-o mașină condusă de un cetățean bulgar. 

Bărbatul a fost imobilizat și dus în arest. El reușise să fugă după ce le-a spus jandarmilor că are nevoie la toaletă, apoi a sărit de la etajul al doilea al blocului în care avea loc percheziția. 

Acum este cercetat pentru trafic de migranți.

Redactia Observator
Redactia Observator
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