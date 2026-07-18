Cetățeanul sirian căutat de polițiști după ce a fugit de sub nasul mascaților în timpul unei percheziții, a fost prins tocmai în Mangalia, în timp ce încerca să iasă din țară, într-o mașină condusă de un cetățean bulgar.

Bărbatul a fost imobilizat și dus în arest. El reușise să fugă după ce le-a spus jandarmilor că are nevoie la toaletă, apoi a sărit de la etajul al doilea al blocului în care avea loc percheziția.

Acum este cercetat pentru trafic de migranți.