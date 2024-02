Vezi și

Strada Turbinei, Lăculeţ, Tăbliţei, Ghiozdanului, Catedrei, Cimentului, Târnăcopului, Luminiţei, Catrinţei... Şi multe altele.

Lista este foarte lungă. Multe străzi din Capitală au nume puse la întâmplare, fără legătură cu istoria locului.

Andreea Milea, reporter Observator: Am intrat din strada Lujerului pe intrarea Vagonetului, am ajuns pe strada Cupolei, suntem la intersecţia cu aleea Agigea, nu înţelegem ce legătura are aleea Agigea cu această secţiune din cartierul Militari. Dacă vom înainta pe strada Cupolei în această direcţiei vom da în strada Basmului, din Basmului în strada Liniei. De poveste!

Nici cei care locuiesc aici de zeci de ani nu ştiu care este legătura între zonă şi denumire

Bogdan Bucur, istoric: Din păcate avem foarte multe nume absurde in bucureşti din cauza regimului comunist. Regimul comunist a fugit să pună niste nume de personalităţi şi atunci prin depersonalizarea istoriei au ales să pună asemenea nume tâmpite.

De atunci şi până acum, lucrurile au rămas neschimbate aşa că medici, ingineri, oameni de cultură sau care au luptat cu regimul comunist, nu îşi găsesc numele pe nicio stradă din Bucureşti. Găsim în schimb, altele.

Andreea Milea, reporter Observator: Suntem la intersecţia dintre strada Hortensiei şi strada Târnăcopului. Următoarea intersecţie este cu strada Cimentului.

Femeie: Să se folosească denumirile oamenilor care au făcut ceva pentru oraş, pentru ţară, bineînţeles.

Andreea Milea, reporter Observator: Imediat langa artera Nicolae Caramfil urmează străzi care ne duc cu gândul la scoală. Langa intrarea Catedrei urmează strada Ghiozdanului si imediat după străzile Tăbliţei şi Cretei.

Ultima încercare a Primăriei Capitalei de a modifica numele unor străzi

Andreea Milea, reporter Observator: În Sectorul 2 al Capitalei găsim inclusiv strada Amidonului care se interesează aici cu strada Caroteni. Două artere mai in spate există şi strada Maiorului, fără nume.

Sorin Cace, sociolog: Oamenii chiar se obişnuiesc cu aceste denumiri si pentru ei nu mai contează că stau pe strada Cimentului atâta timp cât impactul din prima perioadă a mutării sau a denumirii străzii a fost unul semnificativ.

Ultima încercare a Primăriei Capitalei de a modifica numele unor artere a fost schimbarea Bulevardului Primăverii şi a Străzii Herăstrău în Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca. Propunerea nu a fost votată de consiliul general.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Veţi merge să votaţi la toate alegerile în acest an? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰