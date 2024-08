Fericirea are chipul lor. Iar cercetătorii britanici o confirmă: tinerii români sunt printre cei mai optimişti şi pregătiţi în faţa provocărilor din Europa. Chiar îi depăşim pe francezi şi spanioli.

Adolescenţii din România, printre cei mai fericiţi din Europa

"Se pare ca sunt mult mai in contact cu ei insisi, sunt mult mai constienti de problemele care pot aparea in ceea ce priveste sanatatea mintala", spune Nițuică Roxana Maria - psiholog.

Vezi și

Contrastul este izbitor când facem comparaţia cu Marea Britanie. Acolo, un sfert dintre tineri nu se declară mulţumiţi de viaţa lor.

Cei mai fericiţi adolescenţi sunt cei care simt sprijin constant din partea părinţilor.

"Ma consider fericită pentru că am doi parinti care ma sustin in orice fac, am si doi bunici care stau dupa mine si imi fac toate voile. Imi zic mereu, Smaranda, sa fii mereu cu zâmbetul pe buze, indiferent de situatie", spune o tânără.

Psihologii confirmă că fericirea e mai greu de găsit în adolescenţă, când e vremea marilor transformări.

"Adolescentii, copiii au nevoie sa fie intelesi si sa fie validati de parintii lor. Nu se mai incadreaza nici in categoria copii, nici in categoria adulti si atunci e o cerere din partea societatii pentru ei destul de confuza. Li se cere sa fie responsabili, in acelasi timp nu li se da foarte multa responsabilitate. Li se cere sa faca alegeri, in acelasti timp nu li se da ocazia sa faca alegeri", mai spune Nițuică Roxana Maria - psiholog.

În urmă cu doi ani, un alt studiu realizat de o platformă ce se ocupă de evaluarea studenţilor internaţionali a măsurat satisfacţia vieţii copiilor de 15 ani. Adolescenţii români s-au clasat pe primul loc.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi vrut să vă înscrieţi la Casa Verde în ediţiile anterioare şi nu aţi prins loc? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰