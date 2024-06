De la ovaţii, fanii formaţiei Coldplay au trecut la huiduieli... Babasha, un cântăreţ de manele, numărul 1 în trending pe Youtube, a stârnit furia publicului când a urcat pe scenă la invitaţia trupei britanice.

Cum a comentat Babasha tot ce s-a întâmplat pe scena concertului Coldplay

"Mă aşteptau să fie păreri împărţite, dar nu mă aşteptam să fie aşa de rău. Cei de la Coldplay au vrut să facă un moment cu un artist român cu un artist român . Ei s-au uitat în topurile muzicale şi m-au văzut pe mine. Ei personal au contactat impresarii mei. Nu ştiu câţi dintre voi aţi fi refuzat o astfel de oportunitate. Vorbim despre un alt nivel şi indiferent de toate huiduielile din lume eu tot aş fi acceptat pentru că aşa ceva este o singură dată în viaţă. Eu sunt doar un puşti de 22 de ani care chiar munceşte zi şi noapte pentru un vis. Maneaua este rău famată doar din cauza rasismului, nu din cauza muzicii. Străinii ne apreciază, doar românii nu ne apreciază", a spus Babasha.

Momentul a stârnit un val de reacţii dure nu doar pe Arena Naţională, ci şi în mediul online. Surprinzător, mulţi artişti l-au susţinut pe Babasha.

"Mi s-a părut o idee foarte curajoasă şi foarte frumoasă pentru că este vorba despre acceptare, despre includere, despre a recunoaşte că fiecare artist, fiecare gen muzical trebuie respectat", a spus Loredana Groza.

Adrian Despot a reacţionat pe pagina lui de Facebook. Solistul trupei Viţa de Vie a apreciat că tânărul de 22 de ani a reuşit să cânte în faţa unui stadion care l-a huiduit: "Cat despre Babasha, bravo, dude! Să cânţi cum ai făcut-o, în faţa unui stadion care te huiduie, it's so... rock'n roll încât n-are cum sa nu fie bine. Ba chiar te invidiez ca nu am fost eu in locul tau, sa ma scald in oceanul ala de ipocrizie."

Reacţia lui Costi Ioniţă, impresarul lui Babasha

Şi Costi Ioniţă, impresarul şi coproducătorul lui Babasha, a catalogat reacţia publicului drept lipsă de respect nu doar pentru cântăreţul român, ci şi faţă de trupa britanică.

"80% din acel stadion se îmbată pe manele. Se vede această discriminare pe bază de muzică. Numai în România se întâmplă acest lucru. Şi pentru ei (n.r. membrii Coldplay) a fost o lecţie. Nu le vine să creadă. Nr.1 trend naţional să fie huiduit", a spus Costi Ioniţă.

În ciuda momentului controversat, spectatorii au trecut repede peste dezamăgire. Trupa Coldplay a făcut un show magic.

Spectacolul a inclus şi momente speciale... pe placul publicului. Chris Martin a chemat pe scenă pe o tânără de 16 ani, care îşi sărbătorea ziua de naştere.

Iar un tânăr din Câmpia Turzii şi-a cerut iubita în căsătorie în timpul concertului.

Membrii trupei nu au dorit să facă declaraţii, dar surse din echipa de organizatori au mărturisit că artiştii străini au fost dezamăgiţi de reacţia publicului, pe care o consideră... rasistă. De alfel, acesta este şi mesajul turneului Colplay: de toleranţă, acceptare şi incluziune a comunităţilor marginalizate. Trupa britanică va mai susține un al doilea spectacol pe Arena Națională în această seară.

