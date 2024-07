Tragedie în Capitală. Doi fraţi de 7 şi 9 ani au fost spulberaţi în parcarea unui parc din cartierul Pantelimon de un adolescent teribilist. Deşi nu are permis, tânărul de 17 ani a urcat la volanul unei maşini, a pierdut controlul şi a lovit patru maşini parcate. Copiii au fost pur şi simplu zdrobiţi de autoturismele lovite, iar accidentul a avut loc chiar sub ochii mamei lor. Băiatul de 9 ani a murit pe loc, iar fetiţa de 7 ani este în stare gravă. Copila a fost operată de urgenţă , iar medicii de la Grigore Alecsandrescu s-au chinuit, într-o intervenţie de 9 ore, să-i salveze piciorul. Şoferul vinovat a fugit după impact , dar s-a predat şi a fost reţinut pentru 24 de ore. Imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Sunt imagini cumplite, filmate la scurt timp după impactul care a luat viaţa unui copil. Mama celor doi fraţi spulberaţi de adolescentul de 17 ani abia se mai ţine pe picioare.

"Am auzit ţipete, era maică-sa, săraca... Şi doi copilaşi erau căzuţi. Unde stau aici e jale! E jale! A omorât doi copii! Erau striviţi, cum am văzut eu, aveau sânge pe cap", a povestit un martor.

Accidentul a avut loc în parcarea Parcului Pantelimon, din Sectorul 2 al Capitalei

Cei doi copii, o fetiţă de 7 ani şi fratele ei cu doi ani mai mare, erau pe trotinete şi se îndreptau spre casă, urmaţi de mama lor. O maşină scăpată de sub control a lovit cu viteză patru autoturisme parcate. In impact, cei doi copii au fost prinşi ca într-o menghină între două dintre maşini.

"Păi a venit cu viteză, a venit cu viteză în parcare, mi-a lovit maşina, pe care a luat-o târâş şi s-a dus şi în celelalte şi a dat direct peste copii. Copiii se văd pe camere cum se retrăgeau. Au auzit că vine maşina şi s-au dus, s-au retras lângă maşină, ca să facă loc. Şi atunci...", a povestit un martor.

"Gândiţi-vă dacă a mutat două maşini din loc, ce viteză a putut să aibă!", a spus proprietara unei

Autorul tragediei, un adolescent de 17 ani fără permis, era în maşină cu un prieten cu doi ani mai mare. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere îi arată cum imediat după accident fug amândoi prin parc.

Maşina ar fi fost primită de la un amic pentru a da câteva ture prin cartier

"Am dat maşina să mi-o repare, că aveam toba de reparat, şi l-am trimis pe nepotul meu cu băieţaşul ăsta şi ce s-a întâmplat acolo... am rămas şocat, nu. Nu îmi vine să cred că eu am dat maşina la reparat, atâta tot!", a povestit proprietarul mașinii.

Fetiţa de 7 ani a ajuns direct pe masa de operaţie. Fratele ei, în schimb, nu a mai avut nicio şansă.

"Pe băiat am înţeles că l-au resuscitat vreao 40 de minute, dar nu... Pe băiat l-a resuscitat, dar şi pe fată... I-a prins între maşini am înţeles. Cică e în stare critică. Că i-a sfâşiat un picior sau ceva de genul...Şi e lovită şi la cap", a spus un martor.

Accidentul din Pantelimon. Ore bune l-au căutat poliţiştii pe şoferul vinovat

Au organizat şi filtre în puncte cheie din Capitală. Tânărul s-a predat într-un final, la o secţie de poliţie. O echipă Observator l-a filmat înainte de intrarea la audieri. Şocant, în loc de remuşcări, adolescentul afişează o atitudine relaxată.

Adolescentul care a provocat accidentul mortal a fost dus la reconstituire şi apoi audiat la Brigada Rutieră până târziu în noapte. Anchetatorii trebuie să refacă acum puzze-ul tragediei şi să desluşească întreg misterul din jurul gestului inconştient al individului.

"Acesta a fost testat cu aparatele alcooltest şi drugtest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ", a declarat Andra Arsintescu, de la Brigada Rutieră.

România rămâne una dintre ţările din Uniunea Europeană cu cele mai multe accidente. În medie, 5 persoane mor zilnic în accidente rutiere.

