Martor: Eu m-am gândit că e mort!

Şoferiţa nu a oprit la semnul STOP, iar asta o putea costa viaţa.

Şofer lovit: Doamna a ieşit de aici din stânga, unde are stop şi jos, şi sus acolo, am frânat. Tot am lovit, nu am avut ce să fac.

A semănat prăpăd

Impactul violent nu a mai putut fi evitat la timp, iar maşina condusă de femeie a zburat la câţiva metri distanţă, acolo unde s-a răsturnat. Martori la accident, trecătorii au fugit într-un suflet ca să o scoată pe femeie din maşină, dar şi să ajute un pasager care făcuse un atac de panică.

Martor: M-am speriat, m-am speriat!

La faţa locului au ajuns imediat mai multe echipaje de intervenţie, iar şoferiţa a fost transportată la spital pentru îngrijiri.

Gabriel Chiriţă, ISU Mehedinți: Cu dureri la membrul superior stâng, iar cea de-a doua victimă atac de panică, rămâne la faţa locului.

Un alt accident s-a produs şi în comuna Albeni, din judeţul Gorj. Aici, doi tineri de 19 şi 28 de ani au rămas încarceraţi, după ce şoferul a pierdut controlul volanului, a intrat în gardul unei case, iar apoi s-a răsturnat. Victimele au fost transportate la spital. În ambele cazuri au fost deschise dosare penale pentru vătămare corporală din culpă.

