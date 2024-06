Sărbătoare mare pentru credincioşi: Înălţarea Domnului. Astăzi se ciocnesc ouă roşii și se spune "Hristos s-a înălţat!". Praznicul are loc în fiecare an, la 40 de zile de la Paşte, iar oamenii vin la bisericile din toată ţara cu plase şi coşuri pline de bunătăţi.

Credincioşii au trăit cu mare emoţie Înălţărea Domnului. Pentru această zi, gospodinele au pregătit un coş cu mâncăruri care vor fi sfinţite, iar apoi date de pomană.

În satele din Moldova, se ţin tradiţii vechi de sute de ani

In unele zone ale tarii se aduc la sfintit si ceapa verde, branza sau paine calda, in altele se pun si plante de lac pentru a fi sfintinte si de asemenea leusteanul. In unele regunii oamenii se bat cu leustean pentru a fi feriti de boli tot anul.

După slujbă, oamenii ciocnesc ouă roşii. Se spune că Hristos a împlinit misiunea pe care a avut-o de la Dumnezeu-Tatăl: să vină în lume, să se nască, să trăiască, să sufere, să moară şi să învie.

"Sarbatoarea de astazi ne arata care ar trebui sa fie sensul vietii noastre. Bunul Dumnezeu ne arata ca sensul ar trebui sa fie acela de Inaltare. In aceasta zi pomenim si numele eorii neamului. Noi cand ne gandim si pomenim pe eroii nostri, de fapt privim in sus", spune Lucian Apopei - preot.

Şi superstiţiile sunt la loc de cinste: nu se face curăţenie şi nu se munceşte pe câmp. Se spune că nu e bine să împrumuţi sare pentru că ar aduce ghinion.

La 10 zile de la Înălţărea Domnului, creştinii ortodocşi sărbătoresc Rusaliile.

