Tzancă Uraganu, artist: Nu este de joacă cu banii falşi în România, ştiţi destul de bine, se pedepseşte grav!

Tzancă Uraganu dă vina pe fani pentru necazurile pe care le are cu poliţia. Este convins că cei cărora le-a cântat la ureche, la chefuri, l-au plătit cu bancnote false. Îi este greu să facă un cerc de suspecţi - are aproape trei milioane de urmăritori doar pe Instagram şi TikTok.

Tzancă Uraganu, artist: Din patru - cinci mâini s-a ajuns că până la urmă banii aceea au fost de la mine. Au fost de la mine, într-adevăr! Din dedicaţii. I-am dat lui ăla, lui ăla şi poliţia a sesizat că trebuie să vin să dau declaraţii.

Poliţiştii au intrat pe fir după ce un apropiat al lui Tzancă Uraganu s-a prezentat la o casă de schimb valutar din Buzău cu o bancontă falsă de 20 de lire sterline.

Tzancă Uraganu, artist: Oamenii au înţeles, domnii de la poliţie, că n-am absolut nicio vină, pentru că eu iau dedicaţii, sunt artist. Până la urmă, dacă nu mă duceam, trebuia să mă trezesc cu mascaţii peste mine. Că sunt de-ăşita amărâţi, vai de capul lor, care dau bani falşi.

Tzancă Uraganu a povestit pentru Observator că nu e prima oară când se alege cu bani falşi la petreceri

Tzancă Uraganu, artist: Am mai luat eu o odată nişte bani falşi de undeva, bineînţeles că i-am văzut şi i-am rupt ca să nu se ajungă mai departe. Vă spun sincer! Dacă cineva mai face treaba asta, o să răspundă sută la sută pentru faptele sale.

Miraj Tzunami, artist: Am atras atenţia unor oameni să nu mai facă lucruri de genul acesta niciodată. În urmă cu un an de zile au dat nişte bani falşi. În momentul acela, dacă am văzut că sunt bani falşi, eu i-am luat şi i-am rupt.

Banii falşi au devenit un fenomen - au ajuns şi în magazine.

Ana Grigore, reporter Observator: Poliţiştii de la Crimă Organizată spun că au identificat sute de cazuri în care bani contrafăcuţi au ajuns pe piaţă. Cei care nimeresc bancnote false sunt sfătuiţi să anunţe poliţia imediat ce-şi dau seama de înşelăciune. Dacă încearcă să folosească banii, riscă să fie anchetaţi penal.

În multe cazuri este vorba de bani de recuzită, folosiţi în filme sau la teatru. Bancnotele sunt marcate cu inscripţii "prop money" sau "play money", dar acestea pot fi răzuite.

În cazul lui Tzancă Uraganu, poliţiştii încearcă să refacă traseul banilor falşi

Nu este prima oară când dedicaţiile îl aduc probleme. El ar fi fost una dintre maneliştii pe care clanul Duduianu îi şantaja. În plus, interlopii le luau comision din banii primiţi la cântări.

Aceleaşi probleme le-ar fi avut mai târziu şi cu cei din clanul Caranilor.

