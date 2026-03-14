Un adolescent de 17 ani din Dolj, reţinut după ce şi-a bătut fosta iubită pe stradă

Un adolescent de 17 ani din judeţul Dolj a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce şi-a bătut fosta iubită în plinp stradă, din cauza geloziei. 

de Redactia Observator

la 14.03.2026 , 14:05
Agresiunea a avut loc în dimineaţa zilei de 13 martie, pe strada Henri Coandă, din Craiova, poliţiştii intervenind după ce o femeie, martoră la incident, a sunat la 112 şi a anunţat că o tânără este agresată fizic de un băiat.

Poliţiştii care au intervenit de urgenţă la faţa locului au constatat că agresorul este un băiat de 17 ani din comuna Şimnicu de Sus, iar victima, o tânără de aceeaşi vârstă, este fosta prietenă a băiatului. 

A bătut-o din gelozie

Dus la audieri, tânărul a spus că bătut-o pe fată din cauza geloziei.

„În baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reţinut de către poliţişti, pentru 24 de ore”, fiind pus sub acuzate pentru lovire sau alte violenţe.

El şi-a petrecut noaptea în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Redactia Observator

Întrebarea zilei
Vă este teamă că v-ați putea pierde locul de muncă în perioada următoare?
