Un ieşean a pretins că e agent imobiliar şi a înlocuit 128.000 € cu bancnote dintr-un joc. A fost arestat

Un bărbat este cercetat de procurorii din Iaşi după ce s-a recomandat unei persoane ca fiind agent imobiliar şi i-a înlocuit acesteia suma de 128.000 de euro cu bancnote dintr-un joc. Banii urmau să fie daţi drept comision pentru cumpărarea unei locuinţe. Bărbatul a fost arestat preventiv, informează news.ro.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi au anunţat, vineri, că o persoană s-a întâlnit, la sfârşitul lunii februarie, cu un bărbat care s-a recomandat a fi agent imobiliar. Întâlnirea s-a produs într-o unitate de cazare din municipiul Iaşi, în vederea încheierii unei tranzacţii imobiliare.

Prejudiciul este de 128.000 euro

"În acest context, sub pretextul verificării sumei de bani ce urma să facă obiectul unui comision privind contractul de vânzare – cumpărare a imobilului, după ce a verificat suma de 135.000 euro care aparţinea persoanei vătămate, profitând de neatenţia acesteia, a înlocuit bancnotele autentice de 200 euro, în sumă totală de 128.000 euro, cu bancnote neautentice destinate jocurilor, lăsând la vedere suma de 7.000 euro, bani reali", au afirmat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Ei a menţionat că bărbatul a restituit persoanei vătămate un plic transparent care conţinea bancnotele neautentice, deasupra şi dedesubtul teancului fiind bancnote reale. "În ziua următoare, persoana vătămată a verificat plicul cu bani şi a constatat că în teancurile cu bani reali sunt introduse bancnote neautentice cu inscripţia Babylon", a transmis sursa citată. Prejudiciul este de 128.000 euro. Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Iaşi care a decis arestarea sa preventivă.

