S-a dat Ro-Alert în mai multe localităţi ieşene, după ce la groapa de gunoi de la Ţuţora a izbucnit un incendiu. Alimentate de vânt, flăcările s-au extins în câteva zeci de minute.

Zeci de pompieri au fost direcţionaţi către locul incendiului, însă munca acestora pare în zadar. Primul focar a izbucnit ieri în jurul orei 11 dimineaţa.

Un incident similar a avut loc anul trecut în judeţul Dâmboviţa, la groapa de gunoi de la Aninoasa, iar flăcările nu au putut fi domolite zile în şir.

