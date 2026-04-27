Video Incendiu la groapa de gunoi din Iași. RO-Alert emis, flăcările s-au extind rapid din cauza vântului
S-a dat Ro-Alert în mai multe localităţi ieşene, după ce la groapa de gunoi de la Ţuţora a izbucnit un incendiu. Alimentate de vânt, flăcările s-au extins în câteva zeci de minute.
Zeci de pompieri au fost direcţionaţi către locul incendiului, însă munca acestora pare în zadar. Primul focar a izbucnit ieri în jurul orei 11 dimineaţa.
Un incident similar a avut loc anul trecut în judeţul Dâmboviţa, la groapa de gunoi de la Aninoasa, iar flăcările nu au putut fi domolite zile în şir.
