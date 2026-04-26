Un bărbat din Huşi a murit strivit de un acoperiş smuls de vânt, în timpul celei mai puternice furtuni care a lovit ţara anul ăsta. Estul ţării a fost astăzi sub cod portocaliu, cu rafale de vânt care au depăşit 100 de kilometri pe oră. Acoperişuri, copaci şi stâlpi au căzut şi în Iaşi, iar aproape 35.000 de gospodării din 6 judeţe au rămas fără curent electric. Furtuna se îndreaptă acum spre sudul ţării.

Este momentul în care acoperişul de aproape 150 de metri pătraţi al unui bloc din Huşi este smuls de vânt şi aruncat în stradă. Un fragment de mari dimensiuni a strivit un bărbat de 67 de ani, care tocmai ieşea din blocul vecin. În ajutorul victimei au sărit imediat un pompier şi un cadru medical aflaţi în timpul liber. L-au resuscitat până când au ajuns salvatorii, dar a fost în zadar. Codul portocaliu de vânt care a afectat azi partea de est a ţării a adus rafale care au depăşit 100 kilometri pe oră.

Vijelia a rupt copaci, stâlpi şi indicatoare de circulaţie

La Târgu Frumos, o furtună de nisip le-a pus probleme serioase şoferilor aflaţi în trafic. Vijelia s-a abătut şi asupra municipiului Iaşi. Patru oameni au ajuns la camera de gardă, după ce au fost loviţi de resturi luate de vânt. O mamă care îşi ducea copilul în braţe a fost lovită în plin de un stâlp de iluminat rupt de o rafală. În altă parte a oraşului, o bucată de acoperiş luată pe sus de vânt a rupt în cădere mai multe fire electrice, înainte să se prăbuşească pe un bulevard aglomerat.

Vijelia a rupt copaci, stâlpi şi indicatoare de circulaţie, iar circulaţia tramvaielor a fost oprită temporar pe o linie. "Atât Poliţia Locală, cât şi Servicii Publice Iaşi sunt în teren să remedieze consecinţele acestei furtuni", a declarat Mihai Chirica, primar Iaşi. Ieşenii se plâng că mulţi dintre copacii care s-au prăbuşit astăzi ar fi trebuit să fie tăiaţi de mult. Şi în Suceava, vântul puternic a rupt copaci şi panouri fotovoltaice.

Autorităţile au interzis accesul în parcuri de teamă că pomii afectaţi de putregai vor ceda. "În momentul acesta este clar că la un vânt mai puternic rezistenţa lui este foarte scăzută şi este doborât", a declarat Cătălin Roibu, profesor Facultatea de Silvicultră. Aproape 10.000 de familii din Neamţ, Suceava şi Harghita au rămas azi fără curent, după prăbuşirea stâlpilor de electricitate. "Spre seară, astfel de viteze de 70 - 90 de kilometri vor fi posibile şi în sud-est. Avem judeţele de acolo, Tulcea, Galaţi, de asemenea Brălila, Ialomiţa, Constanţa", a declarat Mihai Timu, meteorolog.

Sunt câteva reguli de bază care ne pot proteja pe timp de vânt extrem de puternic. Evitaţi deplasările prin preajma şantierelor, pentru că schelele, de exemplu, oricât de bine ar fi ancorate, tot reprezintă un pericol. Şi panourile publicitare pot fi smulse şi doborâte extrem de uşor, pentru că acţionează ca un paravan în faţa rafalelor. Şi nu în ultimul rând, evitaţi plimbările prin parc pentru că arborii bătrâni sunt extrem de vulnerabili. După furtună, vin temperaturile scăzute. De mâine, în sudul ţării maximele nu vor mai depăşi 20 de grade.

