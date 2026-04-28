Mister dezlegat în cazul spargerii unei locuinţe într-unul dintre cele mai selecte cartiere din Iaşi. Bijuterii şi bunuri de lux în valoare de peste 100.000 de euro au fost furate din casa unui om de afaceri chinez.

Poliţiştii l-au găsit şi pe hoţ: o celebritate locală în breasla lui. Individul a încercat să scape de uneltele folosite şi le-a aruncat în râul Bahlui. A vrut şi el să îşi piardă urma şi a fugit în alt judeţ.

Hoțul a fost găsit după ce anchetatorii au refăcut, practic, întregul lui traseu din Iași, după comiterea faptei, cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Fapta a fost comisă pe 29 martie. Bărbatul, de 55 de ani, cunoscut ca fiind spărgător de locuințe, a folosit o rangă pentru a intra în apartamentul afaceristului de 44 de ani. De acolo, a furat mai multe ceasuri scumpe, dar și bijuterii și bani. În total, s-a adunat un prejudiciu de 100.000 de euro.

După ce a luat toate aceste lucruri din apartament, a plecat, iar la patru zile distanță a încercat să își piardă urma prin oraș, a pus ranga într-o geantă și a aruncat geanta în râul Bahlui, crezând că astfel nu va mai fi găsită unealta pe care a folosit-o pentru comiterea faptei. Dar polițiștii erau deja pe urmele lui. La doar câteva zile distnață au fost găsite geanta și ranga, au fost luate, ulterior a fost făcută și o percheziție domicilară.

Bărbatul a fost reținut 24 de ore și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile.

De altfel, nu este la prima faptă, chiar este cunoscut, este și condamnat în primă instanță de Judecătoria Iași la șapte ani de închisoare, tot pentru furt calificat, după mai multe fapte pe care le-a comis în decurs de o lună în 2024.

Clara Mihociu

