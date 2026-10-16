Tragedie pe o şosea dintr-o localitate din Judeţul Teleorman! Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost transportate de urgenţă la spital după ce au fost implicate într-un accident rutier.

Accidentul a avut loc între localitățile Putineiu și Valea Părului, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un tractor cu disc.

Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au găsit doi bărbați aflați în stop cardiorespirator. Au început instant manevrele de resuscitare, iar un bărbat a răspuns manevrelor și a fost transportat la spital împreună cu o altă victimă aflată în autoturism.

Din păcate, pentru cel de-al doilea bărbat, medicii nu au mai putut face nimic. În urma impactului, șoferul tractorului, în vârstă de aproximativ 47 de ani, a suferit răni ușoare. Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească cu exactitate cum s-a întâmplat accidentul.

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