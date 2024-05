Vezi și

Coşmarul fetelor a început în urmă cu trei ani, pe când una dintre ele avea doar 11 ani. Speriate, copilele s-au destăinuit mamei, însă.

Violate de tatăl vitreg

Adriana Giumaca, mama minorelor: Mie mi-a spus fata mare, acum doi ani sau acum trei ani, nu mai ţin minte exact, dar nu am crezut. Bineînţeles, l-am întrebat şi pe el, dar a negat. N-am crezut, ăsta e adevărul.

Mai mult decât atât a preferat să ascundă aceste aspecte de restul familiei.

Adriana Giumaca, mama minorelor: Acum doi ani am fost în Germania, atunci au fost fetele cu el. Tocmai de aceea, de atunci nici nu am mai plecat. Bine, am mai plecat, dar fetele nu au mai rămas acasă cu el.

Reporter-Elena Giumaca, bunica minorelor: Când le abuza pe fetiţe?

- Nu ştiu nimic, nu ştiu de astea nimic.

- Îl credeaţi în stare de aceste lucruri?

- Nu, nu.

Situaţia a ieşit la iveală după ce una dintre fete i-a povestit la şcoală consilierei, ororile la care ea şi sora cea mare erau supuse.

Alin Dumitru Gogoaşă, director Școala Gimnazială Stângăceaua: Doamna consilier, la prima ora de consiliere pe care a avut-o, a vorbit cu fata si atunci fata i-a spus faptul că a fost abuzată sexual de tatăl vitreg. Şi după aceea, automat noi ne-am sesizat. Am discutat la DGASPC şi s-au luat masurile pe care dânşii au considerat.

Gabriela Miuleasa, Asistență Socială Primăria Stângăceaua: Fetele nu erau monitorizate de noi pentru că nu am stiut de aceasta problemă, dacă am fi stiut am fi facut ceva. Am fost, am făcut anchetă socială

Cazul a ajuns şi în atenţia poliţiştilor. Bărbatul a fost, inițial, reținut pentru 24 ore.

Ag. princ. Gabriela Ciocioană, purtător de cuvânt IPJ Mehedinți: Ieri, barbatul a fost prezentat Judecătoriei Strehaia, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.propunere ce a fost însuşită de instanţă.

Vecinii au rămas şocaţi, mai ales că bărbatul le trecea pragul, lună de lună.

Vecini: Nu mi se pare normal ca un tata să îşi abuzeze copiii.

- Noua ne pare rpu de fete, dar el, un nenorocit e.

- E păcat dacă a făcut chestiile astea.

Cele două copile se află acum în grija DGASPC Mehedinţi.

Amalia Lungu, șef serviciu DGASPC Mehedinți: Sunt destul de afectate acum, dar beneficiază de suportul colegilor mei, psihologi şi terapeuţi şi speram că vor depăşi această situaţie.

Bărbatul este acuzat de două infracțiuni de viol în formă continuată şi riscă ani grei de închisoare.

