Urmărit de un urs în pădure, un tânăr și-a abandonat motocicleta pentru a scăpa. A fost salvat de jandarmi

"Vineri, în jurul orei 19:50, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud au fost sesizaţi, prin 112, de către un tânăr de 24 de ani, care le-a semnalat că este urmărit de un urs, în zona împădurită dintre localităţile Rebrişoara şi Coşbuc. Acesta se deplasa în zonă cu motocicleta şi făcuse o pauză în momentul în care a observat ursul. În încercarea de a se îndepărta de pericol, tânărul şi-a abandonat treptat din lucruri, precum şi motocicleta", se menţionează într-un comunicat al Jandarmeriei Române.

Acesta se deplasa în zonă cu motocicleta și făcuse o pauză în momentul în care a observat ursul.

În încercarea de a se îndepărta de pericol, tânărul și-a abandonat treptat din lucruri, precum și motocicleta.

Articolul continuă după reclamă

Echipajul de jandarmi a menținut permanent legătura cu tânărul, care se afla în stare de panică. Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, generate de terenul accidentat și de vizibilitatea redusă.

Persoana a fost identificată în stare de șoc și epuizare fizică, fără a prezenta răni. Tânărul a fost condus de jandarmi până la locul unde a putut fi preluat de către un echipaj de prim-ajutor și transportat la spital.

Denisa Vladislav

Întrebarea zilei Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰