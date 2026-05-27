Caz alarmant pe ISS. Un astronaut NASA a rămas în mod misterios fără voce în spaţiu timp de 20 de minute

Un incident medical petrecut la bordul Stației Spațiale Internaționale a ridicat noi semne de întrebare despre efectele pe care spațiul le are asupra corpului uman. Astronautul NASA Mike Fincke și-a pierdut brusc capacitatea de a vorbi în timpul unei cine alături de colegii săi, iar echipajul a activat imediat procedurile de urgență. Episodul, care a durat aproximativ 20 de minute, a fost suficient de grav încât NASA să ia o decizie rară: întoarcerea anticipată a echipajului pe Pământ. Cazul readuce în atenție riscurile majore pe care le implică viitoarele misiuni spre Marte, unde ajutorul medical rapid nu va mai fi posibil.

Astronautul NASA Mike Fincke, veteran al mai multor misiuni spațiale, a rămas brusc fără posibilitatea de a vorbi în timpul unei cine la bordul ISS, într-un episod care a durat aproximativ 20 de minute și care i-a alarmat imediat pe colegii săi, scrie CNN.

Incidentul a avut loc în ianuarie, în timpul misiunii SpaceX Crew-11, după aproape cinci luni petrecute în spațiu.

"A fost complet din senin. Totul s-a întâmplat incredibil de repede", a povestit ulterior pentru Associated Press, potrivit Mediafax.

Astronautul nu simțea durere, dar a devenit vizibil agitat după ce și-a pierdut temporar capacitatea de a vorbi. Echipajul a activat imediat procedurile medicale de urgență, iar NASA a luat o decizie extrem de rară: misiunea Crew-11 a fost scurtată cu aproape o lună, iar Fincke și colegii săi s-au întors pe Pământ mai devreme decât era planificat. A fost pentru prima dată în istoria ISS când un astronaut a fost adus acasă mai devreme din motive medicale.

Ce cred medicii că s-ar fi întâmplat

NASA nu a oferit un diagnostic oficial, însă specialiștii citați de CNN cred că episodul ar putea fi legat de modificările circulației sângelui în condiții de imponderabilitate. În spațiu, lipsa gravitației împinge fluidele corpului spre cap, ceea ce poate afecta creierul, ochii și sistemul cardiovascular.

Medicul Farhan Asrar, profesor la University of Toronto, spune că simptomele ar putea semăna cu un "atac ischemic tranzitoriu" - un episod neurologic temporar provocat de întreruperea circulației sanguine către creier. Astronauții au folosit inclusiv ecograful de pe ISS pentru a evalua starea lui Fincke în timp real.

NASA studiază de peste 50 de ani efectele zborului spațial asupra organismului uman, iar datele devin tot mai îngrijorătoare pe măsură ce misiunile devin mai lungi. Printre problemele observate la astronauți se numără:

pierdere de masă musculară și osoasă;

afectarea sistemului cardiovascular;

slăbirea sistemului imunitar;

probleme de vedere;

modificări ale circulației sanguine.

Un studiu NASA din 2019 a descoperit că mai mulți astronauți de pe ISS au avut flux sanguin anormal sau chiar cheaguri de sânge în spațiu.

Cazul lui Mike Fincke devine și mai important în contextul planurilor NASA pentru misiuni de lungă durată spre Lună și Marte. Pe ISS, astronauții pot reveni relativ rapid pe Pământ și sunt aproape permanent conectați cu medicii de la sol. Dar într-o misiune spre Marte, lucrurile se schimbă radical. Semnalul dintre Marte și Pământ poate avea întârzieri de până la 20 de minute pe sens, ceea ce face imposibilă asistența medicală în timp real. În plus, astronauții nu ar mai putea fi evacuați rapid în cazul unei urgențe medicale.

NASA începe să pregătească "medicina spațială a viitorului"

Incidentul accelerează dezvoltarea unor sisteme medicale autonome pentru viitoarele misiuni spațiale. NASA testează deja "organ chips" - mostre biologice trimise în spațiu pentru a analiza modul în care radiațiile și microgravitația afectează corpul uman. Scopul este dezvoltarea unor kituri medicale personalizate pentru fiecare astronaut înainte de misiunile spre spațiul profund.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a spus că experiența lui Fincke va influența direct pregătirea următoarelor misiuni. Medicii din domeniul spațial spun că organismul uman îmbătrânește accelerat în condiții de microgravitație.

"Spațiul este practic un proces accelerat de îmbătrânire", a mai spus și fostul astronaut și medic Scott Parazynski.

