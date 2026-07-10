Tinerețea fără de bătrânețe și viața fără de moarte are un preţ. Bryan Johnson, antreprenorul care investește milioane pentru a încetini îmbătrânirea, a fost diagnosticat cu o boală autoimună rară. Antreprenorul american în vârstă de 48 de ani, cunoscut pentru proiectul Blueprint și pentru documentarul Netflix "Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever", a anunțat că suferă de gastrită autoimună, o afecțiune în care sistemul imunitar atacă mucoasa stomacului, relatează El Mundo .

Bryan Johnson, americanul care a cheltuit o avere pentru a încetini îmbătrânirea, suferă de o boală rară - Sursa: Profimedia

"Stomacul meu se devorează singur. Organismul meu a început să dezvolte un proces autoimun care a afectat mai întâi tiroida, iar apoi mucoasa gastrică", a scris Johnson pe rețelele sociale.

Ce este gastrita autoimună

Potrivit profesorului Vito Annese, director al Unității de Gastroenterologie și Endoscopie Digestivă din cadrul IRCCS Policlinico San Donato din Italia, gastrita autoimună este o boală rară, care afectează aproximativ 2% din populație. În multe cazuri, aceasta rămâne nediagnosticată deoarece nu provoacă simptome evidente.

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Primele semne pot fi senzația de sațietate precoce și digestia lentă. Diagnosticul poate fi pus prin analize de sânge care detectează anticorpi împotriva celulelor parietale ale stomacului.

În această afecțiune, sistemul imunitar atacă celulele stomacului, provocând inflamație și distrugerea progresivă a mucoasei gastrice. Pe măsură ce scade producția de acid gastric, organismul absoarbe tot mai greu fierul și vitamina B12, ceea ce poate duce la apariția anemiei.

În formele mai avansate, pacienții pot acuza oboseală cronică, dificultăți de respirație și furnicături la nivelul membrelor inferioare.

Bryan Johnson, cunoscut pentru Blueprint și documentarul Netflix "Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever"

Medicii spun că gastrita autoimună nu poate fi vindecată definitiv, deoarece în prezent nu există un tratament care să elimine boala. Terapia urmărește controlul simptomelor, suplimentarea vitaminelor și prevenirea complicațiilor pe termen lung.

Pe lângă recomandările generale pentru gastrită - evitarea alimentelor foarte grase, a fumatului și a consumului excesiv de alcool - pacienții au nevoie adesea de suplimente cu vitamina B12 și de administrarea fierului, inclusiv prin perfuzii, atunci când este necesar.

Specialiștii subliniază însă că diagnosticul primit de Bryan Johnson nu îi reduce speranța de viață. Totuși, afecțiunea este considerată o leziune precanceroasă, astfel că pacienții trebuie să efectueze controale regulate, inclusiv o gastroscopie la fiecare doi-trei ani, pentru depistarea eventualelor modificări.

Medicul care l-a comentat cazul consideră că decizia lui Bryan Johnson de a vorbi public despre această boală este benefică, deoarece poate crește gradul de informare și îi poate determina pe oameni să meargă la medic, mai ales dacă suferă de anemie fără o cauză clară.