Patru alpiniști au fost implicați sâmbătă într-un accident grav în Bușteni, după ce coarda de asigurare s-a rupt, iar aceștia au căzut aproximativ 10 metri. Toate victimele sunt conștiente, însă au nevoie de îngrijiri medicale, iar la locul incidentului intervin echipele Salvamont și un elicopter SMURD pentru evacuarea lor din zona greu accesibilă.

UPDATE: Victimele sunt 3 bărbaţi şi o femeie. Aceştia faceau escaladă cu însoţitor. Femeia este inconstientă.

UPDATE: Pentru gestionarea situației de urgență a fost alocat și un elicopter Black Hawk de la București, la bordul căruia va fi și o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgență București.

UPDATE: În sprijinul misiunii de salvare, forțele de intervenție au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unități de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

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Acestea se vor deplasa pe stadionul din orașul Bușteni.

Totodată, la caz a fost alocat și elicopterul SMURD de la Baza Aeromedicală Caransebeş.

Alpiniștii s-au prăbușit de la aproximativ 10 metri

Potrivit primelor informații, alpiniștii s-au prăbușit de la aproximativ 10 metri înălțime în urma incidentului. Toate cele patru persoane sunt conștiente, însă au nevoie de evaluare și asistență medicală de specialitate, transmite Mediafax.

La fața locului au fost mobilizate echipe de salvare montană, care intervin în condiții dificile pentru a ajunge la victime și pentru a le evacua în siguranță.

Având în vedere zona greu accesibilă și riscurile implicate, autoritățile au solicitat și intervenția elicopterului SMURD de la Târgu Mureș, care va sprijini operațiunea de salvare.

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Misiunea este în desfășurare, iar starea exactă a victimelor urmează să fie stabilită de echipele medicale și de salvatorii aflați la locul accidentului.

Accidentul readuce în atenție riscurile asociate activităților montane și importanța verificării echipamentelor de siguranță înainte de parcurgerea traseelor alpine.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.