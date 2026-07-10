O microalgă rară, asociată unuia dintre cele mai grave dezastre ecologice marine produse în Australia, se numără printre cele mai toxice organisme descoperite până acum pentru ecosistemele oceanice, arată un nou studiu al cercetătorilor australieni, citat de Xinhua, potrivit Agerpres.

Specia rară de microalgă care a devastat viața marină. Cercetătorii au descoperit cât de letală este - Shutterstock

Cercetătorii au identificat specia Karenia cristata drept principalul factor responsabil pentru o înflorire algală catastrofală din statul Australia de Sud (SA) începând cu prima parte a anului 2025, care a dus la moartea unor peşti, păsări marine, crustacee şi mamifere marine şi a perturbat activităţile de acvacultură şi turism, potrivit unui comunicat publicat joi de Universitatea de Tehnologie din Sydney (UTS).

Cât de toxică este specia Karenia cristata

Locuitorii din zonă şi turiştii au semnalat simptome respiratorii, precum tuse şi dificultăţi de respiraţie, precum şi iritaţii la nivelul pielii şi ochilor, precizează acelaşi comunicat.

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Testele de laborator au arătat că aceste alge pot ucide zooplanctonul chiar şi atunci când există în concentraţii de doar cinci celule pe mililitru de apă de mare, ceea ce le face mai letale decât oricare altă specie comparabilă şi studiată folosind aceleaşi metode.

În perioadele vârfului de înflorire din august şi septembrie 2025, concentraţiile au depăşit în mod sistematic un milion de celule pe litru de apă de mare în largul coastelor oraşului Adelaide, capitala statului Australia de Sud, potrivit cercetătorilor de la UTS şi de la instituţiile partenere.

Înregistrată anterior doar în largul coastelor Africii de Sud şi ale Canadei, specia Karenia cristata a fost detectată în 90% dintre probele prelevate în timpul înfloririi algelor nocive din statul Australia de Sud, potrivit noului studiu, publicat în revista Nature Ecology & Evolution.

Cercetătorii cer o monitorizare mai atentă a apelor

Cercetătorii australieni au afirmat că rezultatele studiului sugerează că înfloririle de alge extrem de toxice nu se limitează doar la regiunile mai calde şi au avertizat că este necesară o monitorizare mai eficientă pentru a identifica speciile periculoase, cu scopul de "a proteja ecosistemele noastre costiere, industriile şi comunităţile de un alt dezastru marin".