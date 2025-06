Complot pentru răsturnarea ayatollahului în Iran: "Zilele lui Khamenei sunt numărate"

Potrivit sursei, planul de a-l înlocui pe Khamenei este pus la cale de un grup format din oameni de afaceri, militari, lideri politici, rude ale acestuia și clerici de rang înalt.

"Planul nostru este doar unul dintre acestea. Teheranul este plin de astfel de comploturi. De asemenea, au loc discuții cu europenii despre viitorul Iranului. Toată lumea știe că zilele lui Khamenei sunt numărate. Chiar dacă rămâne în funcție, nu va mai avea putere reală", a declarat un oficial iranian pentru The Atlantic.

Complot pentru răsturnarea ayatollahului în Iran

Potrivit publicației americane, oficialii iranieni aveau aceste temeri încă dinaintea atacurilor aeriene ale SUA. Totuși, sursele avertizează că aceste planuri ar putea evolua imprevizibil. "Cred că șansele noastre de a-l marginaliza pe Khamenei au crescut acum. Dar suntem cu toții îngrijorați și nesiguri. S-ar putea ca lucrurile să meargă exact în sens invers", a declarat una dintre surse.

Conform legislației iraniene, doar Adunarea Experților are autoritatea de a vota înlăturarea liderului suprem. Însă, The Atlantic subliniază că organizarea unui astfel de vot este puțin probabilă cât timp Teheranul este sub atac.

Se discută și despre posibila implicare a fostului președinte iranian Hassan Rouhani într-un rol important în eventualele schimbări politice, deși acesta nu participă direct la discuțiile privind înlocuirea lui Khamenei, precizează sursele citate. În paralel, unele surse au declarat că o parte dintre liderii iranieni vor să ajungă la un acord cu președintele american Donald Trump, în timp ce alții susțin că Republica Islamică ar trebui să răspundă ferm atacurilor aeriene ale SUA.

Ayatollahul Khamenei, speriat că ar putea fi asasinat.

Tot duminică, înaintea publicării articolului din The Atlantic, alți trei oficiali iranieni au declarat sub anonimat pentru The New York Times că ayatollahul Khamenei a interzis toate comunicațiile electronice și transmite ordinele către comandanți doar printr-un "emisar de încredere", de teamă să nu fie asasinat.

Potrivit New York Times, liderul suprem a fost "zguduit" de succesul serviciilor de securitate israeliene și de infiltrațiile acestora în interiorul Republicii Islamice. De asemenea, Khamenei ar fi desemnat deja trei clerici de rang înalt ca posibili succesori în cazul în care ar fi asasinat.

Maria Dogaru

