Avem şanse să nu mai fim europenii care aruncă cea mai multă mâncare la gunoi. Tot mai multă lume transformă fripturile şi cozonacii de prisos în preparate ingenioase. Bucătarii vin şi ei cu idei, de pildă pizza făcută din pâinea şi aperitivele rămase de la Revelion.

După zile întregi de mese festive, multe frigidere sunt încă pline. Fripturi, salate, tot felul de aperitive riscă să ajungă la gunoi alături de resturi de cozonaci. Cel mai simplu mod să evităm risipa este să împărţim surplusul.

"Mai dau la cei care nu au, mai duc la mama. În general nu ne rămâne, că nu fac multă", spune o doamnă.

Internetul i-a învăţat pe mulţi cum să transforme în feluri apetisante mâncărea de care s-au plictisit.

"Cozonacul poate fi făcut cu ou, cu lapt şi băgat la cuptor şi iese ca un fel de budincă. Carnea, dacă a mai rămas poate fi mărunţită şi amestecată cu legume şi făcut un alt fel de mâncare", spune un domn.

Bucătarii confirmă: rămăşiţele de la masa de Revelion pot deveni rapid alte mâncăruri gustoase.

"Noi vom încerca să facem o pizza, vom încerca să facem mai multe aluaturi, gen să le combinăm cu salamuri, vom băga la cuptor să facem nişte minigustări, aperitive, să le putem folosi când ne uităm la un film", a spus Marius Bodoi, bucătar.

"Ne-a rămas nişte friptură de porc şi nişte cartofi noi, băgaţi la cuptor ne-au rămas acolo nişte resturi. O să facem o tigaie uşor încinsă şi picantă cu ceafă de porc, pătrunjel, usturoi şi cartofi noi şi rozmarin", a spus şi Gabriel Vasile, bucătar.

Încearcă să găseşti, totuşi, repede soluţii. Chiar ţinută în frigider, mâncarea poate provoca toxiinfecţii dacă se învecheşte.

"Grătarul este cel mai rezistent, poate rezista până la trei zile, supele şi ciorbele 1-2 zile. Sfătuiesc să porţioneze felurile de mâncare şi să le păstreze în frigider în cantităţi mici, în aşa fel încât să poată să scoată din frigider numai cantitatea pe care o consumă", a precizat Florin Ioan Bălănică, medic nutriţionist.

Risipa alimentară ne plasează acum pe primul loc în Uniunea Europeană, cu peste 2.500.000 de tone de mâncare aruncate anual, cam 150 de kilograme de persoană, în medie.

