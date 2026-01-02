Un român este dat dispărut după incendiul de la clubul elveţian din Crans Montana. Este vorba despre un tânăr de 18 ani, de care mama lui nu mai ştie nimic de aproape 2 zile. Identificarea celor 47 de victime este extrem de anevoioasă. Autorităţile au stabilit până acum că morţii şi cei 119 răniţi provin din 12 ţări, cei mai mulţi din Franţa şi Italia. Bilanţul putea fi chiar mai mare. Un român a povestit pentru Observator cum, alături de alţi trecători, a ajutat medicii să salveze zeci de tineri.

Bucăţi aprinse de burete din tavanul barului Le Constellation au început să cadă peste petrecăreţi. Unul dintre ei a încercat să stingă flăcările, în timp ce alţii filmau cu telefoanele mobile, fără să bănuiască ce va urma.

O fotografie făcută cu câteva secunde înainte arată o angajată a localului pe umerii unui bărbat, în timp ce ducea la mese sticle de şampanie cu artificii montate pe ele. Scânteile au aprins imediat buretele antifonic de pe tavan.

În câteva zeci de secunde, focul a cuprins întreg subsolul barului. Tinerii s-au îmbulzit către ieşire pe o scară îngustă, singura cale către supravieţuire.

Alertaţi de ţipete, trecătorii s-au repezit să deschidă uşile şi ferestrele barului. Printre primii ajunşi la faţa locului a fost George, un român care locuieşte în Crans Montana cu soţia şi copilul.

"Am întrebat paramedicii, pentru că erau deja la faţa locului, i-am întrebat dacă au nevoie de ajutor.

Le-am spus că sunt pregătit să ajut. Iar ei mi-au spus: dacă te simţi în stare şi consideri că eşti puternic să vezi astfel de momente, poţi să stai. Am strigat la Dumnezeu: Doamne, ţine-mă tare să pot să scot toţi oamenii de aici care au nevoie de ajutor. Când vezi anumite flăcări că ies prin geamuri şi la un moment dat flama nu mai există, e fum în jurul tău şi auzi ţipete, că mă doare şi că o să mor... atunci cu sigurnaţă putem să spunem că a fost infernul", a povestit George.

Gianni, un student în vârstă de 19 ani din Geneva, a intrat în clădirea în flăcări, alături de tatăl lui, să dea o mână de ajutor.

"Mi s-a părut oribil să rămân spectator în faţa unei situaţii în care copii de 14 şi 15 ani ardeau.

Tatăl meu a intrat primul, eu l-am urmat. Am intrat și apoi de acolo am început să-i salvăm", a spus Gianni.

Un alt bărbat care şi-a riscat viaţa a povestit că barul devenise o capcană a morţii.

"Am căutat ieşirea de urgenţă, în spatele discotecii. Am găsit o uşă. Iar uşa era blocată sau închisă, nu ştiu. Nu se deschidea. Am spart uşa, împreună cu o persoană care trecea pe acolo, şi am scos oamenii. Erau mulţi oameni cu arsuri grave. Mulţi", a spus martorul salvator.

Jacopo, un tânăr italian aflat în Crans Montana în noaptea de Revelion, a povestit pentru Observator, cum o decizie de moment i-a salvat viaţa.

"Trebuia să fim în interiorul barului La Constellation, dar ne-am întâlnit cu niste băieţi elveţieni care ne-au zis să mergem să încercăm un alt local, mai jos. Când ne-am întors, după cinci minute, localul era în flăcări. Am văzut câteva fete care urlau, cereau ajutor aşa că am fugit sus. Am văzut aceste persone care ieşeau din local prin mult fum, nu mai aveau piele, păr, hainele le erau lipite de corp. Erau părinţi care încercau să intre, să îşi salveze copiii. Mame care ţipau la telefon, nişte scene greu de descris", a spus Jacopo.

Sute de localnici au participat joi seară la o slujbă de pomenire, iar în faţa localului sunt depuse sute de buchete şi jucării de pluş.

"Odihneşte-te în pace printre stele - este doar unul dintre mesajele lăsate aici, în apropierea clubului care a ars în Crans Montana. Sute de oameni din localitate au venit să aprindă lumânări, să lase flori, ba chiar şi obiecte ale celor care au pierit în incendiu", a transmis reporterul Observator Bianca Iacob.

Tot acolo îşi strigă disperarea şi părinţii copiilor răniţi sau daţi dispăruţi. Printre cei din urmă este şi un român de 18 ani, aflat în staţiune şi pe care mama lui nu îl mai găseşte de ieri.

Ministerul afacerilor externe a anunţat că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente.

O situaţie în care se află zeci de alte familii. Laetitia îl caută pe băiatul ei Arthur, în vârstă de 16 ani.

"Dacă este în spital, nu știu în ce spital se află. Dacă este la o morgă, nu știu în ce morgă se află. Nu știu în ce țară, în ce canton se află. Autorităţile nu ne răspund la întrebări. Dar, în acelaşi timp, nu au cum să ne răspundă pentru că nu ştiu nici ei nimic", a spus Laetitia.

Identificarea victimelor decurge extrem de greu pentru că nu mai pot fi recunoscute şi va fi nevoie de mostre ADN. Singurul deces confirmat este Emanuele, un adolescent italian. Avea doar 16 ani şi era una dintre marile speranţe ale golfului din ţara lui.

Cei mai mulţi dintre răniţi au suferit arsuri pe 60 la sută din suprafaţa corpului şi sunt în stare critică, spun autorităţile elveţiene. Pe listă sunt zeci de francezi şi de italieni.

"Au existat arsuri ale pielii de diferite grade, precum și leziuni ale tractului respirator. Au existat inhalări atât de fum, cât și de căldură, care pentru unii probabil au dus la arsuri interne. Aceasta este o situație cu adevărat catastrofală", a declarat Eric Bonvin director general spital Sion.

Proprietarii barului sunt Jessica şi Jacques Moretti, doi francezi care mai deţin două localuri în Elveţia, unul chiar în staţiunea Crans Montana. Jessica era în bar în momentul incendiului şi este printre persoanele rănite uşor. Vecinii celor doi spun că Le Constellation era singurul pub care primea minori. Pe reţelele de socializare, ei îşi făceau promovare cu imagini cu sticle de şampanie şi focuri de artificii filmate chiar la subsol.

Zeci de persoane, printre care şi cei doi proprietari, au fost deja audiate, fără ca Poliţia să reţină pe cineva deocamdată.

