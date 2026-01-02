Proteste violente în Iran împotriva scumpirilor. Localnicii ies în stradă de cinci zile şi cer schimbarea regimului. Cel puţin şapte oameni au murit în ciocnirile cu forţele de ordine care au arestat peste 100 de localnici. Autorităţile, spun însă, că imaginile cu proteste sunt create de inteligenţa artificială.

Comercianţii de la Teheran au dat tonul protestelor când au închis magazinele din cauza hiperinflaţiei. Un dolar american costă acum 1.400.000 de riali, moneda locală. Studenţii din toată ţara s-au alăturt şi ei mişcărilor de stradă. Au aruncat cu pietre în clădiri guvernamentale şi secţii de poliţie, iar forţele de ordine au răspuns cu focuri de armă.

Preşedintele Iranului susţine că protestele nu există şi că sunt regizate cu ajutorul inteligenţei artificiale de forţe externe.

"Suntem angajați într-un război de amploare. În acest moment, inamicul și-a pus majoritatea speranțelor în a ne doborî prin presiune economică. Nu pot cuceri o națiune cu bombe, avioane de vânătoare sau rachete", a declarat Masoud Pezeshkian, președintele Iranului.

Articolul continuă după reclamă

În stradă, iranienii cer schimbarea regimului. Scandează împotriva liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, și în favoarea unui prinț exilat. Guvernul încearcă să oprească protestele şi promite negocieri.

"Ascultarea vocii oamenilor, chiar și atunci când aceștia protestează și când protestele lor sunt dure, este o datorie a guvernului. Vom face tot posibilul să restabilim calmul, printr-un proces de dialog care a început deja și prin reforme. Președintele a ordonat crearea atmosferei de dialog și, cu voia lui Dumnezeu, vom vedea stabilitatea și calmul restabilite în societate și în economie", a declarat Fatemeh Mohajerani, purtătoare de cuvânt a guvernului​.

Statele Unite, în conflict strategic cu Iranul din cauza programului nuclear de la Teheran, au avertizat regimul că ar putea interveni.

"Dacă Iranul împușcă și ucide violent protestatari pașnici, așa cum obişnuieşte, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul populaţiei. Suntem pregătiți și gata de acțiune", a scris preşedintele american Donald Trump pe reţelele sociale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰