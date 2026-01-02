De la sarmale, la sushi sau şaorma. Fast-food-urile şi restaurantele chinezeşti au făcut cu greu faţă comenzilor pentru clienţii care au vrut să schimbe meniul.

După mese îmbelşugate, cu sarmale, fripturi şi salată boeuf, apetitul pentru mâncarea tradiţională a dispărut.

"Eu am mâncat toate zilele astea mâncare făcută acasă de mama şi m-am cam săturat şi am zis să mai schimbăm meniul. Am luat un donner, nu avea mama acasă aşa ceva", a spus clienta unui fast-food.

Tinerii au renunţat primii la gustul de acasă şi au schimbat meniul.

"Şaorma la farfurie, mare. Cu de toate. Ne mai ajunge şi nouă. Sarmalele până aici", a spus alt client.

Un fast-food de dimeniuni medii a vândut în a doua zi din an peste 200 de porţii.

"Cel mai recomandat preparat de la noi este shaorma la farfurie, de pui, salată verde, salată de varză, castraveţi, roşii, cartofi, carne de pui şi sos de maioneză cu usturoi", a spus Andreea, angajata unui fast-food.

Opţiunile sunt, însă, mult mai diverse.

"Noi chiar avem, de fapt, o reinterpretare exotică, aş putea spune, a sarmalelor cum ar fi acest orez în ananas, făcut cu fructe de mare, sushi, quesadia, crispy sau alte preparate care nu duc neapărat spre tradiţional", a declarat Mădălina Andronachi, reprezentant restaurant.

"În doar câteva zile am schimbat tochitura de porc în sushi. Asta pentru că nu se mai comandă atât de mult produsele tradiţionale şi preparatele specifice acestui sezon, ci mai degrabă cele de tip exotic. Ne duc cu gândul la vacanţă. Nu cea de iarnă care abia a trecut, ci cea pe care o pregătim pentru vară", a transmis reporterul Observator Clara Mihociu.

Cine a făcut excese culinare de sărbători ar trebui să îi dea acum organismului şi altceva.

"Să ne ducem spre o zonă alimentară semnificativ mai puţin densă caloric, evident să evităm pentru o perioadă tot ceea ce ţine de fast-food, să evităm în acelaşi timp mâncărurile grase, care ne-au rămas şi să ne ducem într-o zonă formată din legume, fructe în acelaşi timp", recomandă nutriţionistul Ionuț Ignat.

Unul din doi români mănâncă cel puţin o dată pe săptămână la fast-food. Burgerii, şaorma și pizza sunt în topul comenzilor.

