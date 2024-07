Donald Trump abia începuse discursul de câteva minute când a fost luat la ţintă. Un fotograf a reuşit să surprindă, într-o imagine care va face istorie, glonţul care era să îl ucidă pe fostul preşedinte american. Între cele opt împuşcături, fostul preşedinte a dat dovadă de mult sânge rece. S-a aruncat la pământ, moment în care mai mulţi agenţi Secret Service l-au înconjurat şi s-au aruncat peste el pentru a-l proteja de gloanţe. Apoi au făcut un scut uman în jurul lui şi l-au dus cât mai departe de mulţime. L-au convins, însă, cu greu să coboare de pe scenă.

"Lăsaţi-mă să îmi iau pantofii, lăsaţi-mă să îmi iau pantofii!", spune Trump. "V-am prins, domnule, vă acopăr eu, domnule! Staţi aşa, aveţi sânge pe cap, aveţi grijă! Domnule, trebuie să plecăm!", îl asigură agenţii. "Să îmi iau pantofii!", insistă Trump.

Dus de urgenţă la spital, a fost externat în scurt timp

Înainte să părăsească scena, Donald Trump s-a oprit să îşi salute susţinătorii. Cu pumnul în aer, le-a cerut să lupte în continuare şi a fost ovaţionat frenetic. Dus de urgenţă la spital, a fost externat în scurt timp. "Este bine, a fost luat imediat de pe scenă şi întreg perimetrul a fost evacuat în acest moment şi Serviciile Secrete au început cercetarea la locul atentatului", a declarat Julie Smyth, The Associated Press.

În timp ce criminaliştii luau probe, poliţiştii interogau martorii aflaţi încă în stare de şoc. "Eram la un metru jumătate de el. Puteai vedea sângele cum se împrăştie pe fața lui", a spus un martor. "Toată lumea a început să se roage. Au spus "Tatăl Nostru" şi apoi au început să strige. Toţi de lângă gard. A fost uimitor", a adăugat un altul.

Între timp, Donald Trump era dus de urgenţă la spital. A primit îngrijiri medicale şi a fost externat în scurt timp şi şi-a povestit experienţa: "Am fost împuşcat şi un glonţ mi-a găurit urechea dreaptă. Am ştiut imediat că ceva nu este în regulă şi am auzit un sunet ca un vâjâit, împuşcături, şi am simţit imediat cum glonţul a trecut prin piele. A curs mult sânge".

Martorii povestesc momente incredibile. "L-am văzut pe tip (atacator - n.r.) cum se târa pe acoperişul clădirii de lângă noi, la 15 metri de lângă noi. Avea o puşcă, am văzut foarte clar arma, şi arătam spre el, poliţia era jos, alerga în jur, şi le-am strigat că este un tip cu arma pe acoperiş. Şi poliţiştii erau ceva de genul: „Poftim?!“, păreau că nu au habar ce se întâmplă. Şi nu înţelegeam de ce Trump încă mai vorbeşte. De ce nu l-au luat de pe scenă", a declarat un martor.

Locul în care a fost mitingul electoral este o zonă de câmp cu câteva clădiri de înălţimi mici. Avem, aici, marcată, scena pe care se afla Donald Trump. La trei metri de fostul preşedinte este un lunetist de la Secret Service. În toată mulţimea sunt mii de americani care au venit să îl vadă pe Trump. La 137 de metri de scenă este clădirea pe care a urcat atacatorul, după ce Trump şi-a început discursul. S-a târât pe acoperiş 2-3 minute, susţin anchetatorii, până s-a aşezat în poziţia de tragere. Culmea, a fost observat de oamenii din public, nu de poliţişti sau de servicii, de oamenii care au început să ţipe, să ceară ajutorul poliţiei. Iar aici, le 134 de metri de atacator, aproape de scenă, era un lunetist al Secret Service. Lui i s-a comunicat în cască poziţia suspectului şi tot el l-a lichidat.

Trăgătorul, împuşcat mortal de agenţi, avea 20 de ani şi era un susţinător al partidului lui Trump. Atacatorul de la mitingul lui Donald Trump a tras cu o pușcă semi-automată de tip AR-15. Este poreclită "Arma Americii" pentru că este cea mai folosită armă în atacurile în masă care au avut loc în Statele Unite, în ultimii 14 ani. Costă între 400 şi 2000 de dolari şi a fost inițial proiectată pentru a înlocui pușca M14 în războiul din Vietnam. În majoritatea statelor americane o astfel de armă poate fi cumpărată de oricine care demonstrează că nu are cazier.

Melania Trump, care urmărea discursul soţului în direct, a înmărmurit de spaimă: "Când am văzut acel glonţ lovindu-l pe soţul meu, mi-am dat serama că viaţa mea şi a lui Barron, este pe punctul de a se schimba într-un mod dramatic. Donald, omul generos şi grijuliu, cu care am fost alături atât în momentele fericite, cât şi în cele mai grele momente", a declarat Melania.

După atentatul împotriva rivalului său la Casa Albă, Joe Biden a reacţionat prompt. "Nu putem tolera în America acest tip de violență. Este îngrozitor. Este revoltător. Este unul dintre motivele pentru care trebuie să unim această țară", a reacţionat Joe Biden, preşedintele SUA.

Tentativa de asasinat i-ar putea da un avans lui Donald Trump în cursa pentru Casa Albă, crede Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite. "Victima unui asasinat politic beneficiază de foarte multă simpatie, atenţie, nu poţi să nu fii sensibil chiar dacă eşti democrat şi chiar dacă îl deteşti pe Donald Trump, nu poţi să nu fii sensibil la faptul că Donald Trump a fost victima unei tentative de asasinat", a declarat Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington.

Cele mai recente sondaje de opinie, arată că Trump are un procent - două în faţa lui Biden. Analiştii politici cred că acest avantaj va creşte considerabil. Mâine începe convenţia Partidului Republican, unde Trump va fi desemnat oficial candidat Casa Albă.

