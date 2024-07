Trump, nou mesaj după ce a fost împuşcat: "Vă iubesc pe toţi şi aştept cu nerăbdare să vorbesc din Wisconsin". O armă AR-15, confiscată de la locul atacului

"Mulţumesc tuturor pentru gândurile şi rugăciunile de ieri, deoarece numai Dumnezeu a fost cel care a împiedicat să se întâmple inimaginabilul", a spus Trump despre împuşcăturile de sâmbătă, care s-au soldat cu moartea unui participant la miting şi rănirea gravă a altor doi. "Nu ne vom teme, ci în schimb vom rămâne persistenţi în credinţa noastră şi sfidători în faţa răului", a dat asigurări fostul preşedinte. "Iubirea noastră se îndreaptă către celelalte victime şi către familiile lor", a adăugat el.

Republicanul, care a fost acuzat că a divizat societatea şi că a încurajat atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, a dat cum un mesaj de unitate: "În acest moment, este mai important ca niciodată să rămânem uniţi şi să ne arătăm adevăratul caracter de americani, rămânând puternici şi hotărâţi şi nepermiţând răului să învingă", a spus el.

"Îmi iubesc cu adevărat ţara şi vă iubesc pe toţi şi aştept cu nerăbdare să vorbesc marii noastre naţiuni în această săptămână din Wisconsin", a continuat el, semnalând că nu îşi modifică programul şi va merge la Convenţia Naţională Republicană de săptămâna viitoare, unde urmează să fie declarat oficial candidatul Partidului Republican la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Articolul continuă după reclamă

Convenţia republicanilor va avea loc în perioada 15-18 iulie în Milwaukee

Convenţia republicanilor va avea loc în perioada 15-18 iulie în Milwaukee, Wisconsin, iar Fiserv Forum, casa echipei Milwaukee Bucks, va fi principalul loc de desfăşurare.

Wisconsin este unul dintre puţinele state intens disputate care ar putea determina soarta cursei prezidenţiale din acest an. Acesta a fost unul dintre aşa-numitele "ziduri albastre" pe care democraţii se bazau cândva, dar pe care Trump l-a câştigat la limită în 2016, deschizând calea spre victoria sa. Biden a câştigat din nou acest stat în 2020, iar ambele campanii îl vizează puternic în acest an.

Ce a spus Trump în primul mesaj după tentativa de asasinare

Într-o primă reacţie după tentativa de asasinat de sâmbătă seara, Donald Trump a publicat un mesaj pe Truth Social în care spus că a fost atins de un glonţ la ureche şi mulţumea Secret Service pentru cum a acţionat.

"Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împuşcăturile care tocmai au avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră. Nu se ştie nimic în acest moment despre atacator, care este acum mort. Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu era în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că am am realizat atunci ce se întâmpla. DUMNEZEU Binecuvântează AMERICA!" - a scris Trump, sâmbătă, pe Truth Social.

Între timp, poliţia l-a identificat pe autorul atacului, un tânăr de 20 de ani care s-ar fi înscris ca alegător republican, iar Secret Service se confruntă cu critici că a avut deficienţe în asigurarea protecţiei fostului preşedinte.

Anchetatorii au confiscat o armă AR-15 în urma tentativei de asasinat

Anchetatorii au confiscat o armă AR-15 în urma tentativei de asasinat de sâmbătă din Pennsylvania asupra fostului preşedinte Donald Trump, au relatat media americane, preluate de dpa şi Reuters. Se crede că este vorba chiar de arma folosită în timpul tentativei.

AR-15, o puşcă semiautomată produsă de Colt, este aproape identică la formă cu arma de asalt M16 folosită de armata SUA, deşi, spre deosebire de acesta, nu poate trage foc continuu. Totuşi, un utilizator experimentat poate trage un număr semnificativ de focuri într-un timp foarte scurt.

În SUA, unde a provocat controverse după ce a fost folosită în mai multe masacre, a fost interzisă timp de câţiva ani, dar din 2004 poate fi din nou comercializată şi în prezent poate fi achiziţionată online la un preţ de circa 1000 de dolari, mai precizează dpa.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Călătoriți cu trenul pe caniculă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰