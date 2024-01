De ce vrea Zelenski să-l demită pe Zalujnîi. Generalul e susţinut puternic de americani: "Înlocuirea sa ar fi o lovitură în cap pentru Ucraina"

Ce s-a întâmplat concret? Conturi de Telegram anonime, politicieni ucraineni, jurnalişti şi site-uri de ştiri precum Ukrainska Pravda, Dzerkalo Tyzhnia, Interfax-Ukraine, Suspilne, Kyiv Independent sau Kyiv Post au relatat luni seară că Zelenski s-a întâlnit cu Valeri Zalujnîi şi l-a dat afară. Au circulat informaţii şi despre demiterea ministrului Apărării, Rustem Umerov. Ministerul ucrainean al Apărării a respins acuzațiile într-un mesaj publicat repede pe Telegram: "Nu, acest lucru nu este adevărat".

După o oră, purtătorul de cuvânt al președintelui Ucrainei, Serghei Nikiforov, a negat şi el informațiile despre demisia comandantului șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. "Nu există niciun decret (de demitere). Președintele nu l-a demis pe comandantul șef". Inclusiv jurnalişti occidentali, apropiaţi Kievului, precum Oliver Carrol de la The Economist au scris despre planurile de înlocuire a lui Zalujnîi, citând surse din guvernul ucrainean.

Editorul-șef al site-ului Censor.net, Iuri Butusov, un jurnalist care are legături puternice în armata ucraieană, a scris, citând surse, că Zelenski avea semnat deja luni seară un decret privind demisia lui Zalujnîi, dar nu a făcut-o publică, deoarece a purtat "consultări cu parteneri străini". Nu mai este un secret că Zalujnîi se bucură de susţinerea Pentagonului şi a Departamentului de stat din SUA.

Ce este la mijloc? Zalujnîi nu este doar comandantul șef al armatei ucrainene, în prezent el se bucură de un nivel uriaş de popularitate în Ucraina, potrivit sondajelor citate de Velina Tchakarova, analist şi expert în geopolitică.

Un sondaj realizat de Rating Group din Kiev, în noiembrie, a arătat că dacă ar fi alegeri 42% dintre ucraineni ar vota pentru Zelenski, în timp ce 40% au spus că ar vota pentru Zalujnîi. În același sondaj, 82% dintre respondenți au spus că au încredere în Zalujnîi, comparativ cu 72% pentru Zelenski, a postat pe X, jurnalistul Pjotr Sauer, de la The Guardian.

"Zalujnîi și Zelenski s-au întâlnit luni seară. Surse apropiate lui Zalujnîi şi alte surse guvernamentale de top au confirmat că vor avea loc concedieri. Decretul prezidențial de demitere nu a fost semnat. A existat o mare indignare socială cu privire la planurile zvonite... Nu cred că s-au testat apele, cred a existat o răzgândire în ultima clipă. Dacă nu va urma nimic" a comentat pe X jurnalistul Oliver Carroll, corespondent la The Economist.

De ce vrea Zelenski demiterea lui Zalujnîi

Corespondentul de război ucrainean Illia Ponomarenko a făcut şi el pe X o analiză a situaţiei. El spune că nu vede în Zalujnîi un rival politic pentru Zelenski, dar există o dispută între politicienii și generalii ucraineni cu privire la cine e de vină pentru contraofensiva ratată vara trecută. El sugerează că Zelenski şi echipa lui sunt deranjaţi de popularitatea lui Zalujnîi.

"Dacă mă întrebați, demiterea generalului Zalujnîi ar fi o lovitură masivă nu numai în picior, ci și în cap, pentru Ucraina. Zalujnîi are reputația unui general de fier și de salvator național, este imaginea forțelor armate ucrainene care au salvat această țară de un duşman de temut ca Rusia.

Zalujnîi are sprijinul a 88% dintre ucraineni. 97% dintre ucraineni au încredere în forțele armate aflate sub comanda sa. Starea celor 1 milion de soldaţi din forţele armate este departe de a fi ideală sub comanda lui Zalujnîi, el a avut eșecuri în acest război. Cu toate acestea, generalul este astăzi un adevărat erou național. Asta este un fapt. Iar Zelenski și administraţia prezidențială știu foarte bine acest lucru. Deci, da, Zelenski poate fi invidios pe gloria generalului de la vârful armatei (totuşi eu nu înghit această rivalitate dintre ei la "alegerile viitoare", promovată de presă.)

Desigur, există o dispută între politicieni și generali cu privire la cine este vinovat pentru campania nereușită a Ucrainei din 2023 și lastarea actuală a lucrurilor. Administraţia prezidențială poate că ar vrea să aibă lângă Zelenski pe cineva care să nu strălucească prea mult. Sunt destul de convins că i-ar plăcea, dar nu își poate permite asta. Zalujnîi este acum prea mare pentru a fi dat afară. Furia apocaliptică declanşată pe fondul zvonurilor de pe Telegram este doar o plimbare în parc în comparație cu ceea ce s-ar întâmpla dacă Zelenski ar semna cu adevărat un decret de demitere", a explicat acesta.

Ucraina mai are o problemă delicată: clasa politică nu vrea să-şi asume proiectul de lege a mobilizării care ar urma să strângă 500.000 de soldaţi. Vârsta de recrutare ar urma să scadă de 27 la 25 de ani, o măsură nepopulară în ţară. Zelenski, deşi putea tranşa situaţia prin decret, a pasat problema parlamentului care a decis modificarea proiectului, considerat a încălca drepturile omului.

"Nu poți pune comandant șef al armatei pe cineva care nu a comandat nici măcar un pluton"

Şi nu este singurul pericol. Jurnalistul Iuri Butusov a lansat pe Telegram un apel către Zelenski să nu se grăbească cu numirea lui Kirilo Budanov, șeful Direcției de Informații Militare (HUR), în funcția de comandant șef al forțelor armate.

"Când stai într-un buncăr la Kiev, departe de frontul din Donbas, un tânăr cu epoleți de general arată bine și va putea acorda de trei ori mai multe interviuri... Și va arăta frumos la alegeri. Iar la eventuale negocieri cu Federația Rusă, unora li se poate părea, că ar fi un bun garant al acordurilor. Dar înainte de alegeri și negocieri, țara și armata mai au de luptat, iar inamicul nu ne dă pauze. Nu poți pune comandant șef al armatei o persoană care nu a comandat nici măcar un pluton în viața lui. Ca lider, Budanov are o experiență solidă doar la comanda unui grup de forțe speciale... Operațiunile militare conduse de Budanov pe insula Şerpilor și în Energodar au fost neobișnuit de prost planificate și conduse, este categoric inacceptabil să se extindă acest stil de management la întreaga armată activă. Gândiți-vă câte vieți va costa o astfel de numire. Războiul nu este un spectacol", a scris acesta pe Telegram.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰