Diplomată UE din România, agresată în timpul unei misiuni în Rusia. Reacţia MAE

Ministrul Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, a afirmat că o româncă angajată la Reprezentanţa Comisiei Europene a fost agresată în Federaţia Rusă şi a precizat că incidentul a avut loc la sfârşitul lunii mai, iar aceasta se află în siguranţă la Bruxelles. Hurezeanu a explicat că incidentul este investigat la nivelul Comisiei Europene, a relatat News.ro.

"Am ştiut din capul locului despre ce a fost vorba. Incidentul ne-a fost comunicat. Cunoaştem identitatea diplomatului. Este angajatul Serviciului de Diplomaţie Externă al Uniunii Europene. S-a întâmplat la sfârşitul lunii mai, persoana a părăsit teritoriul Federaţiei Ruse, se află în perfectă siguranţă şi sănătate deplină la Bruxelles, urmând ca serviciile de specialitate ale Comisiei Europene, ale Uniunii Europene, inclusiv la nivelul investigaţiilor şi concluziilor să-şi facă datoria. Pentru orice eventualitate am informat propriile servicii de investigaţii naţionale. Pentru păstrarea confidenţialităţii datelor personale, nu vă pot spune mai mult. Suntem informaţi însă din capul locului şi diplomatul respectiv a vizitat chiar Bucureştiul la un moment dat, Ministerul Afacerilor Externe, cu două săptămâni în urmă", a afirmat ministrul de externe.

El a mai fost întrebat dacă se confirmă informaţia că cei care ar fi agresat-o ar fi fost ofiţeri FSB.



"Este o presupunere pe care o face reporterul de la Der Spiegel după o discuţie 'off the record' care s-a transformat iată într-o discuţie 'on the record' cu un reprezentant al serviciului diplomatic extern al Uniunii Europene. Această informaţie este în curs de cercetare. Concluziile le vor avea doar instituţiile specializate ale organismului serviciul diplomatic extern al Uniunii Europene, al cărei angajat este diplomatul român", a mai transmis Emil Hurezeanu.

Diplomata ar fi fost agresată fizic de doi bărbaţi în timp ce făcea o plimbare

Potrivit informaţiilor Der SPIEGEL, femeia din România era o reprezentantă a Delegaţiei Uniunii Europene în Rusia şi a fost agresată fizic, aparent de către funcţionari ai autorităţilor de securitate ruse. Atacul a avut loc la sfârşitul lunii mai în Vladivostok, în Extremul Orient rus. Diplomatul se afla acolo într-o deplasare de serviciu.

Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, a confirmat incidentul pentru Der SPIEGEL.

Potrivit unor surse diplomatice ale UE, angajata Delegaţiei UE voia să facă o plimbare în Vladivostok în dimineaţa zilei de 26 mai, în jurul orei 7:00, ora locală, deoarece nu mai putea dormi. După ce a părăsit hotelul, o maşină a oprit lângă ea şi doi bărbaţi au coborât, ameninţând-o şi bătând-o. Nu se ştie cu exactitate dacă agresorii erau angajaţi ai serviciului secret rus FSB, după cum se afirmă în cercurile diplomatice ale UE, dar se presupune aproape cu certitudine că da.

Diplomaţii occidentali sunt în mod atent supravegheaţi, filmaţi şi urmăriţi în timpul vizitelor lor de către angajaţi ai FSB. Acesta a fost şi cazul în Vladivostok. Se pare că acolo, diplomata română din UE dorea să viziteze, împreună cu colegul său francez, care conduce departamentul politic al Delegaţiei UE, consulatele unor state europene, printre altele.

Reprezentantul Rusiei în Belgia, convocat pentru clarificări

Agresiunea fizică asupra unei diplomate dintr-o ţară occidentală reprezintă o escaladare a tensiunilor. Conform Convenţiei de la Viena care reglementează relaţiile diplomatice, membrii misiunilor diplomatice beneficiază de protecţie specială în ţările gazdă. Acest lucru este valabil şi pentru diplomaţii ruşi din UE.

O purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a declarat la solicitarea Der SPIEGEL că este condamnată orice formă de violenţă împotriva diplomaţilor UE. "Am convocat reprezentantul Rusiei în Belgia pentru clarificări", a precizat aceasta. "Securitatea personalului este prioritară şi 'vom continua să verificăm protecţia personalului nostru diplomatic'", a adăugat purtătoarea de cuvânt.

La Moscova era programată pentru marţi o întâlnire a diplomaţilor din diferite ţări ale UE, pentru a discuta incidentul, potrivit Der Spiegel.

Nu este prima dată când oficialii europeni sunt supuşi unui tratament ostil

Ambasadele statelor UE sunt supuse unor provocări sporite de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, deoarece susţin conducerea de la Kiev. Au fost afişate pancarte cu propagandă rusă, cum ar fi cele din primăvara anului trecut la staţia de autobuz din faţa Ambasadei Franţei. Pe acestea era reprezentat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, în rolul unui chelner care îi servea arme pe o tavă şefului statului ucrainean, Volodimir Zelenski. La începutul anului 2024, în faţa reprezentanţei Suediei au fost amplasate panouri care "informau" despre presupusa rusofobie a Stockholmului. În plus, în faţa reprezentanţelor diplomatice au loc în mod repetat manifestaţii organizate, adesea de ultranaţionalişti şi susţinători ai lui Putin, care, spre deosebire de cei care au critici la adresa conducerii ruse, au dreptul să se adune în capitală.

Delegaţia UE în Rusia a fost, de asemenea, ţinta unor astfel de acţiuni. Când ambasadorul UE Roland Galharague a avut invitaţi la o recepţie cu ocazia Zilei Europei la un hotel din centrul Moscovei, oaspeţii săi au fost întâmpinaţi la intrare de aşa-zişi demonstranţi. Aceştia ţineau pancarte pe care scria Politicienii UE sunt moştenitorii SS” şi „UE – sponsor al fascismului”, notează Der SPIEGEL.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

