Un pensionar şi-a pierdut portofelul cu bani. După o jumătate de oră, omul s-a trezit cu doi tineri la uşă

Un pensionar şi-a pierdut portofelul cu 500 de euro, carduri şi documente în el, în timp ce făcea cumpărături cu soţia sa în Ajunul Crăciunului. După jumătate de oră, bărbatul din Sant'Angelo di Piove di Sacco, în provincia Padova, Italia, s-a trezit la uşă cu doi tineri, care au venit să i-l restituie.

Memo Baldan mersese la cumpărături cu soția sa, Fiorella, în orașul apropiat Vigonovo. Pensionarul și-a dat seama, se pare, că își pierduse portofelul într-un magazin când, trebuia să efectueze o plată,

Minune de Crăciun

El și soția sa au început imediat să-l caute lângă locul unde își parcase mașina și în interiorul vehiculului, dar nu au reușit să-l găsească. Soțul și soția au decis să raporteze imediat pierderea portofelului carabinierilor.

Dar după ce au găsit sediul încuiat, s-au întors acasă pentru a bloca măcar cardul de credit prin bancă. Soția bărbatului, însă, a relatat că în acel moment cineva le-a sunat la ușă, potrivit Il Gazzettino.

Doi tineri au stat la ușă și le-au spus cuplului că au găsit portofelul pe un trotuar din Vigonovo. Au explicat că s-au uitat în el pentru a găsi un act de identitate, o adresă și a-l găsi pe proprietar.

După cum a explicat soția sa, trecuse doar o jumătate de oră de când au constatat lipsa portofelului, iar casa lor se află la 6 kilometri de centrul orașului Vigonovo. „Știu doar că îi cheamă Andrea și Marco”, a adăugat ea. „Au între 30 și 35 de ani. Vreau să le mulțumesc din nou. Ne-ați găsit portofelul și ni l-ați returnat intact , ba chiar ați venit să ni-l aduceți acasă. Sunteți oameni buni și onești . Îmi pare rău doar că în toată confuzia asta nu m-am gândit să vă întreb numele de familie. Mulțumesc încă o dată”, au spus cei doi soţi.

