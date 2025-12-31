Tragedie în ultima zi din an. Doi băieţi de 18 şi 19 ani din Găeşti au sfârşit carbonizaţi, în maşina în care se aflau. Cel mai tânăr a pierdut controlul volanului într-o curbă şi a intrat cu viteză în colţul unei case. Autoturismul s-a răsturnat şi a luat foc. Martorii susţin că, înainte de impact, şoferul a depăşit o altă maşină cu care ar fi făcut întrecere.

Accidentul a avut loc pe strada Vladimir Streinu din Găeşti, cu puţin înainte de ora 3 dimineaţa. La volan era Robert, de 18 ani, iar în dreapta lui, Mario, amicul său, cu doar un an mai mare. Cei doi s-au întâlnit cu nişte prieteni, iar la plecare, s-ar fi luat la întrecere cu ei, pe şosea, spun martorii. În capătul străzii, într-o curbă cu vizibilitate destul de redusă, maşina celor doi s-a izbit violent de colţul unei case, apoi a rupt un gard iar în final s-a răsturnat şi a luat foc.

Maşina s-a aprins ca o torţă

Maşina condusă de tânărul de 18 ani s-a aprins ca o torţă. Impactul a fost atât de puternic, încât motorul a luat foc, iar tinerii au rămas captivi. Prietenii lor, care se aflau în autoturismul pe care l-au depăşit cu puţin timp în urmă au încercat să-i salveze, dar nu au reuşit să se apropie din cauza flăcărilor.

Articolul continuă după reclamă

Au sunat imediat la 112, dar când au ajuns salvatorii, Robert şi Mario nu mai erau în viaţă. Locul în care a ars maşina a devenit loc de pelerinaj. "Chiar nu pot să-mi dau seama. El nu le avea cu asta, chiar nu era de acord cu viteza şi cu asta, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat", spune un tânăr.

Unchiul lui Robert: A mai condus aproape un an cu maşină din aceasta, înscrisă la primărie.

Reporter: Îi plăcea viteza, ce ştiţi?

Unchiul lui Robert: Nu. Chiar mă surprinde lucrul ăsta, era un tip foarte liniştit, foarte cumpătat.

Ce spun experţii în conducere defensivă

Experţii în conducere defensivă confirmă faptul că, în acea curbă este nevoie de atenţie suplimentară şi reflexe bune. "Având şi o maşină puternică, o maşină care nu-ţi dă senzaţia de viteză, dar care te tentează să mergi cu 50 de kilometri pe oră sau într-un loc de acesta foarte îngust, cu 30 sau chiar sub 30 de kilometri pe oră şi atunci combinaţia a fost fatală", a explicat Titi Aur, expert în conducere deensivă.

Amândoi tinerii proveneau din familii bune. Tatăl lui Robert este asistent pe ambulanţă şi a ajutat la salvarea multor vieţi. "Le cunosc foarte bine familiile, acestea, inclusiv pe cei doi copii. Sunt nişte copii, erau de fapt nişte copii extraordinari, atât ei, cât şi părinţii lor. Ce să vă spun?! Tragedie mai mare ca aceasta nu există", a declarat Alexandru Iorga, primarul oraşului Găeşti.

Cele două familii au decis ca priveghiul să fie unul comun, la biserica Eroilor din Găeşti. Poliţia continuă ancheta pentru infracţiunea de ucidere din culpă.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Aţi dori şi în România un mall dedicat produselor second-hand? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰