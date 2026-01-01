Antena Meniu Search
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026

Liberalizarea preţurilor la gaze naturale, programată pentru 1 aprilie 2026, va aduce facturi mai mari pentru consumatori, estimează Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER).

de Redactia Observator

la 01.01.2026 , 09:55
Preşedintele organizaţiei, Laurenţiu Urluescu, a declarat într-o întâlnire cu presa că, odată cu încheierea schemei de plafonare prevăzute de OUG 6/2025, preţurile vor reveni la nivelul pieţei, ceea ce va însemna o scumpire de cel puţin 5% pentru gospodării.

Urluescu a explicat că furnizorii achiziţionează în prezent gazul destinat populaţiei şi sistemelor de termoficare la aproximativ 120 lei/MWh, la care se adaugă circa 30 lei/MWh costuri de înmagazinare. Odată cu liberalizarea, preţul ar urma să revină la nivelul pieţei angro, în prezent în jur de 170 lei/MWh. Această diferenţă se va reflecta în facturile consumatorilor casnici.

„Ne aşteptăm ca de la 1 aprilie 2026 să mergem la preţul pieţei (…) în factura finală se va regăsi o creştere de cel puţin 5%”, a spus preşedintele AFEER. Pentru un apartament cu centrală, factura lunară într-o perioadă de iarnă ar creşte de la aproximativ 400 lei la 420 lei.

Cât va fi metrul cub de gaz de la 1 aprilie 2026

În 2026, prețul metru cubului de gaz în România va fi influențat de eliminarea graduală a plafoanelor: până pe 31 martie 2026, prețul este plafonat la aproximativ 0,31 lei/kWh (aprox. 0,33-0,35 lei/mc), iar de la 1 Aprilie 2026, odată cu încheierea OUG 6/2025, prețurile vor crește, furnizorii (precum PPC, ENGIE) anunțând oferte începând de la ~0,26-0,29 lei/kWh (≈ 0,28-0,32 lei/mc), plus tarife, sugerând o majorare față de perioada de plafonare, dar sub nivelurile istorice mai înalte. 

Situația până pe 31 Martie 2026 

Preț plafonat: Consumatorii casnici plătesc maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus), ceea ce se traduce la aproximativ 0,33 - 0,35 lei/metru cub (mc), în funcție de puterea calorifică.

Furnizori: E.ON, Premier Energy, ENGIE practică acest preț, conform legislației (OUG 6/2025). 

Situația de la 1 Aprilie 2026 

Majorare a prețului: Odată cu expirarea plafonării, prețurile vor crește.

Oferte Noi: Furnizorii trimit deja clienților noi contracte, cu prețuri propuse de:

PPC: 0,264 lei/kWh (≈ 0,28-0,30 lei/mc) + taxe.

ENGIE: 0,22192 lei/kWh (≈ 0,24-0,26 lei/mc) pentru perioada a 2-a, plus tarife reglementate.

Creștere față de plafon: Chiar și cu aceste oferte, prețul va fi mai mare decât cel plafonat, reflectând tendințele pieței. 

Românii trebuie să se aştepte la o creștere a facturii la gaz începând cu aprilie 2026, prețul devenind mai mare decât plafonul de 0,31 lei/kWh, dar probabil stabilizându-se sub nivelurile foarte ridicate din anii trecuți, în jur de 0,30 - 0,40 lei/mc, în funcție de furnizor și contract. 

