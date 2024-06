"Doamne ferește, vor fi trimişi direct la moarte". Comandanții ucraineni au început să antreneze recruţii direct pe front

Război în Ucraina. Comandanții ucraineni de pe front se plâng că noii recruţi sub slab pregătiţi în centrele de antrenament, în multe cazuri instructajul abia acoperă elementele de bază. "Am primit bărbați care nici măcar nu știau cum să demonteze și să monteze o armă", s-a plâns un ofiţer pentru The Washington Post. Mai mult, comandanții ucraineni sunt nevoiți să antreneze recruţii pe linia frontului din cauza problemelor din centrele de antrenament, dar şi aşa gestionează noile trupe mai bine decât rușii, a evaluat Institutul pentru Studiul Războiului.