Ucrainenii trimit pe front şi deținuți din pușcării, o tactică folosită de ruşi încă din 2022. Câţi oameni speră să strângă

După doi ani de război şi în criză de soldaţi pe front, Ucraina începe să recruteze prizonieri pentru a lupta împotriva Rusiei, inclusiv bărbați condamnați pentru crimă sau fraudă. A adoptat o lege specială în acest sens pentru a întări forțele din prima linie, o tactică pe care Moscova s-a bazat încă din 2022.

Ucraina speră să strângă câteva mii de noi recruți din puşcării

Cu toate astea, ucrainenii susţin că spre deosebire de ruşi, ei au inclus condiții de eligibilitate mai stricte. Nu vor putea fi recrutaţi criminalii în serie, traficanții de droguri, violatorii şi agresorii sexuali, corupții și cei vinovaţi de infracţiuni privind securitate națională.

Bărbații condamnați pentru o singură crimă se pot înscrie, dar vor fi excluși automat dacă sunt vinovați şi de viol. Nici foștii politicieni de rang înalt și miniștri care ispășesc pedepse cu închisoarea nu au voie să se înroleze. Oficialii au recunoscut că legea are potențialul de a provoca o reacție violentă din partea societății, dar au spus că a fost elaborată împreună cu ministerele Apărării și Justiției, precum și cu forțele armate.

Deținuții care se oferă voluntar trebuie să fie supuși unui test fizic și mintal și să mai aibă de executat trei ani de pedeapsă. Ei vor lupta în unități speciale până la finalul războiului sau până când vor fi demobilizați.

Măsura ar putea aduce forţelor ucrainene câteva mii de noi recruți dintr-o populație de aproximativ 20.000 de persoane aflate în închisori, potrivit lui David Arakhamia, un lider al partidului lui Volodimir Zelenski. Aceasta este însă doar o mică parte din sutele de mii de noi soldați de care Ucraina spune că are nevoie în acest an pentru a opri înaintarea forţelor ruse, comentează Financial Times.

Neîndeplinirea serviciului militar sau încercarea de a dezerta va fi pedepsită cu închisoare de la 5 la 10 ani. Dacă deţinuţii comit o altă infracțiune în timp ce luptă pe front, în condamnare va fi inclusă şi restul pedepsei anterioare.

Ucraina apelează la închisori pentru a reface forțele din prima linie

Pe Facebook, deputata Olena Şuliak, din partea partidului Slujitorul Poporului al preşedintelui Volodimir Zelenski, a indicat că textul a fost adoptat cu 279 de voturi "pentru", în a doua lectură. Acesta urmează să fie de acum înaintat şefului parlamentului, iar apoi preşedintelui ucrainean.

Şuliak a explicat că măsura se adresează exclusiv deţinuţilor voluntari şi va fi necesar acordul autorităţilor militare după examinarea stării de sănătate fizică şi psihică a acestora. Mobilizarea nu se va aplica în cazul deţinuţilor condamnaţi pentru anumite crime grave, în special "omucideri voluntare a peste două persoane", violenţe sexuale, atingeri aduse securităţii naţionale sau condamnări "grave" pentru corupţie, a detaliat Olena Şuliak.

Persoanele condamnate în timp ce ocupau funcţii politice importante nu vor fi eligibile pentru această măsură. Aceşti puşcăriaşi vor servi în unităţi speciale ale armatei, a mai precizat ea. De asemenea, deputata ucraineană a indicat că doar deţinuţii cu o pedeapsă mai mică de trei ani de închisoare ar putea face o astfel de cerere.

"Putem supravieţui în condiţiile unui război total împotriva unui inamic ce dispune de mai multe resurse doar prin consolidarea tuturor forţelor noastre", a declarat Olena Şuliak. După peste doi ani de rezistenţă împotriva unei invazii ruse sângeroase, Ucraina se confruntă cu o penurie de soldaţi şi armament în faţa unei armate ruse mult mai numeroase şi mai bine echipate. Moscova a recrutat deja zeci de mii de puşcăriaşi din coloniile sale penitenciare pentru a lupta pe frontul din Ucraina.

