Donald Trump a intrat pe scenă ca un luptător profesionist. A promis că va încheia războaiele cu un telefon și l-a atacat din nou pe Joe Biden

Donald Trump a declarat joi noaptea că divizarea societăţii trebuie vindecată şi, în discursul de acceptare a nominalizării sale în calitate de candidat al Partidului Republican la Casa Albă, a dat asigurări că va fi liderul tuturor americanilor, nu doar al celor din partidul său.

Aceasta a fost prima sa intervenţie publică de când Trump a fost victima unei tentative de asasinat sâmbătă, în timpul unui miting din Butler (Pennsylvania), iar discursul său a fost punctul culminant al Convenţiei Naţionale Republicane, care i-a confirmat luni nominalizarea electorală şi pe cea a candidatului la vicepreşedinţia SUA, senatorul de Ohio J.D. Vance.

Trump s-a prezentat în faţa susţinătorilor săi în urale şi aplauze şi a anunţat că a venit cu un "mesaj de încredere, forţă şi speranţă". "Candidez ca preşedinte pentru toată America, nu pentru jumătate, pentru că nu există nicio victorie atunci când câştigi doar pe jumătate", a declarat el.

Vezi și

Trump prezice o "victorie incredibilă"

La doar cinci zile după ce aproape că şi-a pierdut viaţa, Trump, în vârstă de 78 de ani, a revenit pe scenă, nu doar ca supravieţuitor miraculos al gloanţelor care i-au zburat pe la ureche, ci mai ales ca marele lider de necontestat al dreptei americane. În circa patru luni, după alegerile din 5 noiembrie, republicanii vor obţine "o victorie incredibilă şi vor începe cei mai mari patru ani din istoria ţării", a declarat Trump la începutul discursului său.

În opinia sa, în SUA va începe o nouă eră ''de securitate, prosperitate şi libertate pentru cetăţenii de toate rasele, religiile, culorile şi crezurile. (...) Ca americani suntem uniţi de un destin unic şi comun''.

Agenţia EFE remarcă că tonul discursului său a fost mai calm, mai blând şi mai rezervat decât de obicei, la fel şi tăcerea celor care i-au ascultat povestea despre atacul comis asupra sa sâmbătă, despre care fostul preşedinte a indicat că nu va mai vorbi pentru că este "prea dureros" pentru el.

Reuters notează că Trump a avut un ton neobişnuit de conciliant în primele minute ale discursului său, dar a revenit ulterior la atacurile sale obişnuite asupra administraţiei preşedintelui democrat Joe Biden şi a susţinut fără dovezi că toate condamnările sale penale sunt eforturi motivate politic pentru a-l împiedica să fie reales preşedinte.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Trump a descris în detaliu atacul a cărui ţintă a fost

Trump a păstrat un minut de reculegere pentru Corey Comperatore, pompierul în vârstă de 50 de ani ucis în timpul tentativei de asasinat. Apoi, Trump a sărutat casca şi uniforma lui Comperatore. "În ciuda acestui atac atroce, ne unim în această seară, mai hotărâţi ca oricând", a transmis Trump mulţimii.

Sub privirile soţiei sale Melania şi a fiicei sale Ivanka, republicanul a revenit în detaliu la acest atac. În relatarea sa despre cele întâmplate, Trump a început prin a spune că era "o zi plăcută şi frumoasă la apus în municipiul Butler" unde "toată lumea era fericită".

El a povestit că abia începuse să vorbească la acel miting şi, pentru a putea vedea un grafic pe un ecran, s-a întors spre dreapta când a auzit "un sunet puternic".

"Am auzit un şuierat puternic şi am simţit că ceva m-a lovit foarte, foarte tare în urechea dreaptă", a povestit Trump, cu un bandaj gros acoperindu-i încă urechea. "Mi-am spus: "Uau, ce a fost asta? Nu poate fi decât un glonţ şi mâna dreaptă mi s-a umplut de sânge când am dus-o la ureche'', a continuat el.

"Sângele curgea peste tot şi totuşi, într-un fel, mă simţeam în siguranţă, pentru că îl aveam pe Dumnezeu lângă mine", le-a declarat Trump susţinătorilor săi. Mulţimea, a adăugat Trump, în loc să fugă, "s-a ridicat curajoasă în picioare să vadă unde era lunetistul" şi a început să-l arate cu degetul.

"Nu s-au mişcat. Motivul este că ştiau că aveam o problemă foarte gravă şi m-au văzut căzând brusc'', a spus Trump, care a adăugat că, după ce agenţii Secret Service l-au ridicat, s-a simţit liniştit.

Trump a mai povestit că, atunci când s-a ridicat, a văzut că mulţimea era "confuză pentru că îl credeau mort" şi a simţit "o mare durere". "I-am văzut şi am vrut să fac ceva pentru a le transmite că sunt bine. Mi-am ridicat braţul drept, m-am uitat la miile şi miile de oameni (...) şi am început să strig Luptaţi, luptaţi, luptaţi!'', a povestit Trump.

"Glonţul asasinului a fost la un sfert de centimetru distanţă de a-mi lua viaţa. Dacă nu aş fi mişcat capul, glonţul criminalului ar fi intrat perfect şi nu aş mai fi fost aici în seara asta, nu am mai fi fost împreună'', a declarat Trump, în timp ce unii spectatori plângeau.

În momentul în care Trump le-a spus susţinătorilor săi că "nu ar trebui să fie aici", mulţimea a scandat: "Dar uite că eşti!". În timp ce pe ecranele din spatele său rulau fotografii cu chipul său însângerat, Trump i-a lăudat pe agenţii Secret Service care s-au repezit să-l protejeze.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deşi conciliant, Trump şi-a continuat atacurile: Democraţii ne distrug ţara

Trump cere să nu fie "demonizate" ideile politice ale opoziţiei, dar vrea ca "ţara să fie salvată de un guvern eşuat şi incompetent"

Donald Trump a cerut joi să nu fie "incriminată opoziţia sau să fie demonizate dezacordurile politice", denunţând încă o dată procedurile judiciare împotriva sa, în timpul discursului său la convenţia republicană din Milwaukee.

La câteva zile după tentativa de asasinat a cărei victimă a fost victima, fostul preşedinte republican a cerut democraţilor să înceteze "imediat" să-l mai numească "duşman al democraţiei". Trump a declarat totodată că democraţii "ne distrug ţara".

Candidatul republican la preşedinţia SUA a insistat că este necesar "să salvăm ţara de un guvern eşuat şi incompetent".

"Sub actuala administraţie, suntem într-adevăr o naţiune în declin", a insistat fostul preşedinte republican, denunţând inflaţia din ultimii ani în Statele Unite, sosirile migranţilor la graniţă şi conflictele internaţionale pentru care îl acuză pe Joe Biden că este responsabil.

Trump promite să finalizeze zidul de la graniţa cu Mexicul

De altfel, Trump a promis că va finaliza construcţia zidului antimigranţi la graniţa Statelor Unite cu Mexicul, care a fost unul dintre proiectele majore ale primului său mandat la Casa Albă. "Voi pune capăt crizei imigraţiei ilegale închizând graniţa şi terminând zidul", a asigurat candidatul republican în timpul discursului său la convenţia republicană din Milwaukee.

Donald Trump s-a prezentat joi drept un lider de talie internaţională, capabil să pună capăt conflictelor din lume "cu un simplu telefon". El a făcut referire la relaţia sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. "Cred că îi este dor de mine", a spus el, promiţând că, dacă se va întoarce la Casa Albă, Coreea de Nord, care are arme nucleare, nu va mai lansa rachete.

"Adversarii noştri au moştenit o lume în pace şi au transformat-o într-o planetă în război, (...) Uitaţi-vă la acest atac asupra Israelului. Uitaţi-vă ce se întâmplă în Ucraina", a continuat el.

Trump, prezentat pe scenă de Dana White, preşedintele UFC

Programul de vorbitori ai convenţiei a reflectat backgroundul candidatului republican ca vedetă de televiziune de tip reality. Astfel, printre vorbitori s-a numărat Dana White, preşedintele UFC, cea mai mare companie de MMA, starul rap rock Kid Rock şi luptătorul profesionist Hulk Hogan, care a încântat mulţimea rupându-şi topul sub care purta un tricou de campanie ce avea imprimat chipul lui Trump.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Intrarea pe scenă a lui Trump a fost demnă de o vedetă de televiziune sau un luptător profesionist: un ecran s-a ridicat încet, iar Trump a apărut stând în faţa unor lumini imense aranjate în aşa fel încât să deseneze numele său de familie, iar apoi în spatele lui a fost proiectată o imagine a Casei Albe.

Înainte ca Trump să urce pe scenă pentru discursul său de acceptare a nominalizării, participanţii la convenţia republicană au putut-o saluta pe soţia sa, Melania Trump, care a fost văzută rar în timpul campaniei, notează Reuters. Ea a intrat în sală în sunete de muzică clasică şi a făcut cu mâna mulţimii dintr-un separeu amplasat lângă senatorul J.D. Vance.

Unii din grupul eclectic de vorbitori - inclusiv comentatorul conservator Tucker Carlson, care a fost ovaţionat, şi fiul lui Trump, Eric - au folosit un limbaj înflăcărat pentru a denunţa administraţia Biden. Şeful clubului de golf al lui Trump din Florida, John Nieporte, a lăudat abilităţile lui Trump pe teren şi a susţinut că fostul preşedinte a câştigat 21 de campionate de club.

"Joe Biden? Zero", a spus el, evocând momentul suprarealist din dezbaterea prezidenţială de la sfârşitul lunii trecute când Trump şi Biden s-au certat despre care dintre cei doi candidaţi a avut un joc de golf mai bun. Concluzia trasă de Reuters este că, prin controlul său asupra Partidului Republican mai ferm ca oricând, Trump va fi într-o poziţie mult mai puternică decât în mandatul 2017-2021 de a-şi urmări agenda dacă va câştiga alegerile prezidenţiale din 5 noiembrie.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Vi se pare corect raportul calitate-preţ pe litoralul românesc? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰