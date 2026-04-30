Președintele Donald Trump a lansat un nou atac la adresa cancelarului german Friedrich Merz, la scurt timp după ce acesta transmisese, la un eveniment într-o bază militară, un mesaj conciliant, reafirmându-și încrederea în relația transatlantică, potrivit The Guardian.

Donald Trump, nou atac la adresa lui Friedrich Merz: "Ocupă-te de ţara ta distrusă"

"Cancelarul german ar trebui să dedice mai mult timp rezolvării conflictului din Ucraina (unde "a fost complet ineficient", au!) în loc să "se amestece în treburile celor care elimină ameninţarea nucleară iraniană", a scris Donald Trump pe Truth Social.

El i-a recomandat, de asemenea, lui Friedrich Merz să se dedice "reparării ţării sale distruse, în special în ceea ce priveşte imigraţia şi energia", şi să facă astfel lumea, inclusiv Germania, "un loc mai sigur", arată The Guardian.

Această nouă răbufnire a lui Trump vine la o zi după ce a sugerat că prezenţa militară americană în Germania este în curs de reevaluare, luându-se în considerare o "posibilă reducere", decizia urmând să fie anunţată în curând.

Disensiunile dintre cei doi lideri par să fi fost provocate de comentariile neobişnuit de dure ale lui Merz de la începutul acestei săptămâni, în care cancelarul german a afirmat că SUA sunt "umilite" de conducerea Iranului şi a criticat Statele Unite pentru lipsa unei strategii de ieşire din război.

Fără a oferi un răspuns direct la comentariile lui Trump, cancelarul german a încercat să adopte un ton vizibil diferit şi mai conciliant, joi, în timpul unei vizite la o bază militară germană din Munster, subliniind importanţa legăturilor cu NATO şi cu SUA şi criticând Iranul pentru refuzul de a participa la negocierile de pace.

Se pare că tonul mult mai conciliant al lui Merz în timpul vizitei sale la baza germană nu a avut efectul scontat, iar Trump este în continuare vizibil supărat din cauza comentariilor sale anterioare referitoare la Iran.

Noul atac al lui Trump asupra bilanţului lui Merz la guvernare vine cu doar câteva zile înainte de împlinirea unui an de la preluarea mandatului de cancelar, timp în care popularitatea partidelor germane de la guvernare a scăzut, în timp ce extrema dreaptă AfD - susţinută cândva de Elon Musk - este în plină ascensiune.

Denisa Vladislav

