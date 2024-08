Video Kamala Harris îl depășește pe Donald Trump la încrederea în problemele economice, într-un nou sondaj Financial Times

Americanii au mai multă încredere în Kamala Harris decât în Donald Trump atunci când vine vorba de problemele economice. Un nou sondaj realizat pentru Financial Times arată că democrata are 42% dintre alegători de partea sa, cu un punct procentual înaintea republicanului. Chiar şi aşa, aproximativ 60 la sută dintre americani cred că este nevoie de o schimbare majoră în politicile actuale ale administraţiei Biden. La nivel naţional, după o medie a sondajelor, Kamala Harris are cu 2.4 puncte procentuale mai mult decât Trump.