Noapte de foc pe insula Creta! Incendii de vegetaţie scăpate de sub control au cuprins hoteluri şi case. Cinci mii de oameni, printre care şi români, au fost evacuaţi de urgenţă. Unii au fugit cu doar câteva minute înainte să îi cuprindă flăcările, iar coşmarul s-a repetat în Halkidiki. Ministerul nostru de Externe avertizează că riscul de incendii este în creştere în Grecia.

"În spatele nostru parcă era Apocalipsa! Era numai fum şi foc, nu se mai vedea nimic! Era întunecat tot cerul, era ca în filmele de groază!", povesteşte un român evacuat din Creta.

Infernul de flăcări şi fum gros a cuprins Ierapetra, partea de sud a Insulei Creta. 230 de pompieri au fost moblizaţi, dar şi-au dat seama că focarele sunt imposibil de stăpânit şi au dat ordin de evacuare. Un român aflat în ultima zi de vacanţă a văzut cu groază cum înaintau flăcările direct spre vila unde era cazat.

"Am şi sunat repede proprietarul haideţi repede că e focul la noi în curte. Noi deja am plecat cu 2-3 minute în faţa lor, au venit la 3 minute, deja era foc peste tot. A ieşit prin foc cu maşina, la pompieri. La 3-4 minute au venit. Au zis că la ei flacăra a dat peste maşină cand au ieşit din curte", spune Nelu Pop, turist român în Creta.

În miezul nopţii, localnicii şi turiştii au fost urcaţi în autocare şi mutaţi în săli de sport. Alţii şi-au asumat riscul - au fugit cu maşinile lor sau cu cele închiriate şi au făcut slalom printre flăcări.

Alţii au fost salvaţi de pe plaje

"Pe plaja Agia Fotia, unde am fost mai devreme, mai multe bărci private au sosit pentru a-i prelua pe oamenii care se aflau acolo", psune Haris Leontakis, reporter Skai.

Pârjolul a început să se răspândească ieri după amiază. Din cauza vântului puternic, flăcările au coborât până aproape de mare. Rafalele de 110 kilometri pe oră au alimentat astăzi flăcările care au ras zeci de clădiri şi plantaţii întregi de măslini.

"Puteţi vedea că plasticul s-a topit de la temperaturile ridicate, totul în câteva ore", spune Maria Sabanos, reporter Open.

Un alt focar a izbucnit şi în peninsula Halkidiki

Zeci de turişti, inclusiv români, au fost surprinşi pe plajă sau în apă de flăcările imense. Printre ei şi Ionuţ.

"Noi am văzut incendiul de pe mare. Am închiriat o barcă. Am fost cam la 400 de metri de flăcări, erau degajări foarte mari de fum. Unul dintre copii a făcut un atac de panică", povesteşte Ionuţ Foltea, turist român în Halkidiki.

140 de pompieri au intrat în luptă cu flăcările, ajutaţi din aer de 19 avioane şi elicoptere.

"Ne-au chemat de urgenţă, au văzut că este ceva grav, pentru că trebuia să evacuăm zona. Drumul a fost închis între Vourvourou şi Ormos Panagias, foarte mulţi turişti au fost blocaţi", spune Ionuţ Foltea, turist român în Halkidiki.

Spre seară, eforturile au dat dat roade - incendiul este controlat de pompieri.

Un alt front de luptă s-a deschis astăzi, însă, la 30 de kilometri de Atena, în Rafina. Flăcările s-au apropiat de zonele locuite. Trei localităţi au fost evacuate. Noi incedii de vegetaţie au izbucnit şi în regiunea Izmir, din Turcia. Flăcările au învăluit o autostradă, care a fost imediat închisă.

"Sunt foarte mulţi oameni din localităţile din jur care au fost evacuaţi. Şi noi avem bagajul făcut. Este foarte, foarte gros fumul, negru", spune Mirela Tomescu, turistă în Izmir.

Un bătrân imobilizat la pat a murit înainte să poată ajunge pompierii la el.

