Un incendiu de proporţii a mistuit un complex de lux din Republica Dominicană, o destinaţie în care ajung, an de an, şi foarte mulţi români.

O turistă din Italia, în vârstă de 46 de ani, şi-a pierdut viaţa. Aproape 1.700 de turişti au fost evacuaţi de urgenţă din infern.

În ciuda intervenţiei prompte a autorităţilor, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Focul s-a extins cu repeziciune, pentru că întregul resort era construit din lemn şi acoperit cu frunze uscate de palmier.

Cunoscută pentru plajele cu nisip fin şi ape cristaline, Republica Dominicană este principala destinaţie turistică din Caraibe. Numai în primele cinci luni ale acestui an, plajele i-au fost vizitate de 5,6 milioane de turişti.