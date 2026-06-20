A vrut să împuşte un câine, dar a nimerit un copil. Un bărbat de 38 de ani din Cluj a fost reţinut după ce a rănit un adolescent de 14 ani cu o armă cu aer comprimat deţinută ilegal. Incidentul s-a petrecut în aprilie, însă a fost ţinut ascuns până acum.

Bărbatul ar fi tras două focuri la marginea satului Poieni. Primul către un câine, fără să-l lovească, iar al doilea l-ar fi nimerit pe copil direct în cap. După incident, l-a dus la spital, unde cei doi au încercat să ascundă fapta.

Cel mic le-a spus medicilor că rana ar fi fost provocată de o piatră în timp ce se juca. Mama copilului a fost cea care a alertat în cele din urmă autorităţile

Bărbatul este cercetat acum pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi lovire sau alte violenţe.