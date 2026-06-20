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Video A vrut să împuște un câine și a nimerit un copil. Incidentul din Cluj, ascuns timp de două luni

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Alex Prunean | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.06.2026, 09:05 | Modificat la 20.06.2026, 09:05

A vrut să împuşte un câine, dar a nimerit un copil. Un bărbat de 38 de ani din Cluj a fost reţinut după ce a rănit un adolescent de 14 ani cu o armă cu aer comprimat deţinută ilegal. Incidentul s-a petrecut în aprilie, însă a fost ţinut ascuns până acum.

Bărbatul ar fi tras două focuri la marginea satului Poieni. Primul către un câine, fără să-l lovească, iar al doilea l-ar fi nimerit pe copil direct în cap. După incident, l-a dus la spital, unde cei doi au încercat să ascundă fapta.

Cel mic le-a spus medicilor că rana ar fi fost provocată de o piatră în timp ce se juca. Mama copilului a fost cea care a alertat în cele din urmă autorităţile

Bărbatul este cercetat acum pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi lovire sau alte violenţe.

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Alex Prunean
Alex Prunean
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