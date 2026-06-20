Legumele de sezon ne împart în două mari tabere: fideli ai piețelor sau clienți ai supermarket-urilor. Şi parcă de această dată nici nu mai contează atât de mult gustul: bătălia decisivă se dă cu ochii pe buzunar.

10 lei roşiile, 12 lei ardeii, 5 lei cartofii, 5 lei ceapa. 37 de lei. Acestea sunt preţurile în piaţă. Suma pe care o au de cheltuit pe un coş de legume proaspete care să îi ţină o zi îi face pe mulți să pună în balanță fiecare leu. Cei care preferă să aibă de unde alege şi care sunt obişnuiţi să se mai şi tocmească în funcţie de cât cumpără, vor alege, evident, piaţa. Cei care sunt mai grăbiţi şi vor să achite cu cardul, vor merge la supermarket.

"Cel mai probabil preferă comoditatea. Şi preţurile. Poate preţurile la noi sunt puţin mai mari iar în supermarket-uri sunt puţin mai micuţe". "Sunt clienţi care preferă piaţa pentru că în piaţă avem produse foarte bune, proaspete, mai ales legumele". "Sunt mai mulţi factori care îi determină pe oameni să meargă acolo. Cred că comoditatea şi dependenţa de mijlocul de transport duce în direcţia asta", au spus oamenii.

Deși comercianții simt că pierd teren în fața marilor retaileri, argumentul prețurilor mai mici din supermarketuri pare mai degrabă un mit. La supermarket, aceleaşi produse, aceeaşi cantitate, ajung la preţul de 36 de lei. Este doar un leu diferenţă faţă de produsele din piaţă, iar produsele din piaţă arătau mult mai bine.

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Pentru asta, specialiştii dau vina tot pe clienţi.

"În principiu cam ce e în piaţă găsim şi în supermarket pentru că sunt aceleaşi surse de aprovizionare. Faptul că n-arată foarte bine în supermarket este că umblă foarte multă lume cu mâna pe ele şi întotdeauna oamenii aleg ce e mai frumos. Ca supermarket nu poţi dintr-o lădiţă de roşii, după ce oamenii au ales şi au pus mâna pe jumătate de cantitate, să iei lădiţa şi s-o arunci", a afirmat Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte ANCMMR.

Pentru mulți, nostalgia gustului de altădată și libertatea de a alege de unde cumperi cântăresc mai mult decât eventualele promoţii de la raft.

"La piaţă. Prefer produsele româneşti. Am crescut la ţară. Acum de la piaţă vin". "La piaţă ai ocazia să-ţi alegi ce vrei tu. Adică nu eşti nevoită, cum e aici la market, să iei ce găseşti", au spus oamenii.

Bătălia dintre piață și supermarket se dă, aşadar, mai mult la nivel de detalii şi obişnuinţe de consum. Pentru câţiva lei în plus, tarabele oferă prospețime și libertate de alegere, în timp ce marile magazine câștigă la capitolul timp și confort.