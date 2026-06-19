Negocierile pentru un acord de pace între Statele Unite şi Iran sunt din nou sub semnul întrebării, după ce întâlnirea directă din Elveţia a fost anulată. În Liban, Israel şi gruparea Hezbollah au anunţat un nou armistiţiu, după ore întregi de bombardamente în urma cărora au murit peste 50 de oameni.

Întâlnirea de la Geneva dintre americani şi iranieni a fost anulată cu câteva minute înainte ca avionul lui JD Vance să decoleze. Vicepreşedintele american era deja la baza aeriană Andrews, împreună cu zeci de jurnalişti, şi trimisese mai mulţi membri ai staffului în Elveţia pentru a pregăti terenul.

"Planul nostru este să mergem în Elveția. Nu știu exact când. Depinde de momentul exact în care pot ajunge iranienii acolo. Încercăm să ne dăm seama de asta chiar acum. Dar presupun că voi pleca în acest weekend", a declarat JD Vance, vicepreşedintele Statelor Unite.

"Ceremonia de semnare urma să fie importantă deoarece urma să declanșeze o perioadă de 60 de zile de posibile negocieri între Statele Unite și Iran pentru a găsi o soluție satisfăcătoare la programul nuclear iranian", a spus Philip Crowther, jurnalist Associated Press.

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Noul lider suprem al Iranului a transmis că a aprobat înţelegerea şi l-a ironizat pe Donald Trump.

"Președintele Statelor Unite a fost cel care, din disperare, a folosit diverse trucuri pentru a ajunge la acest punct", a spus Mojtaba Khamenei.

Reporter: Aţi spus că nu veţi accepta decât o predare necondiționată (a Iranului - n.r.). Şi memorandumul nu arată a predare necondiţionată.

Trump: Probabil că este o predare necondiţionată.

Reporter: Este?

Trump: Eu aşa cred.

Viitoarele discuţii se anunţă oricum dificile.

Patru soldaţi israelieni şi zeci de membri Hezbollah au murit în doar câteva ore, după ce statul evreu a ameninţat că nu va respecta acordul şi a lansat noi atacuri. Încetarea focului a venit abia după intervenţia lui Donald Trump.

"Donald J. Trump este singurul șef de stat din întreaga lume care simpatizează cu națiunea Israel în acest moment. Și se întâmplă să fie șeful statului superputerii mondiale. Dacă aș fi în cabinetul guvernului israelian, poate că nu aș ataca singurul aliat puternic care mi-a mai rămas din întreaga lume", a declarat JD Vance, vicepreședintele SUA.

O problemă o reprezintă şi Strâmtoarea Ormuz. Teheranul este decis să taxeze fiecare navă care va trece pe acolo după semnarea păcii, deşi americanii se opun. Până atunci, vasele trebuie să ceară permisiune cu 48 de ore înainte. În ultimele zile, zeci de nave au traversat calea maritimă, cel mai ridicat nivel în ultimele două luni.