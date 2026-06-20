Autostrada Zero, magnet pentru investitori. Şoseaua de mare viteză, care va înconjura Capitala, a ridicat afacerile din zonă. Terenurile se vând ca pâinea caldă, chiar dacă preţurile au explodat în ultimii doi ani. Pe ele se vor ridica atât ansambluri rezidenţiale, cât şi parcuri industriale. A0 va fi gata la finalul acestui an.

Nici nu s-a anunţat bine proiectul autostrăzii care încojoară Capitala că preţurile terenurilor au sărit în aer. Iar de atunci şi până acum s au mărit de zece ori.

Dacă în 2024, de pildă, metrul pătrat se vindea cu aproximativ 10-20 de euro, astăzi preţurile sar de 100 de euro pe metrul pătrat în dreptul localităţii Tunari, la patru kilometri faţă de Autostrada Zero şi la aproximativ 15 minute faţă de aeroportul din Otopeni.

Pe un teren de peste cinci hectare, cotat la un preţ de 120 de euro pe metrul pătrat, dezvoltatorul plănuieşte ridicarea unui ansamblu rezidenţial cu zeci de vile, duplexuri şi unităţi de cazare. Explicaţia e simplă.

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"Zona este într-o continuă dezvoltare, se va face şi terminalul 2 al aeroportului. Autostrada A0 este în execuţie. În curând va fi şi ea finalizată. Se tranzacţionează până la 200 de euro pe metrul pătrat", a explicat Alexandru Tudor, antreprenor.

La câţiva kilometri distanţă, lângă Baloteşti, găsim câteva terenuri cu preţuri la jumătate. Negociabile, chiar.

Reporter: Cât costă, cât e metrul pătrat?

Vânzător: Sunt 10.000 de metri pătraţi, toate actele, toate facilităţile posibile. Pentru cine întreabă e 80. Cine e interesat, ultimul preţ e 65.

Mulţi nici nu se grăbesc să vândă cred că tot mai e loc pentru cresterea preţurilor.

"Foarte mari dezvoltatori de parcuri logistice au achiziţionat deja terenuri în zonă, deja au proiecte în desfăşurare. Grupuri internaţionale de hoteluri au făcut studiu de fezabilitate şi urmează să dezvolte spaţii de cazare în zonă. La fel şi rezidenţialul s-a dezvoltat foarte mult", a spus Alexandru Tudor.

În zona de nord a inelului apartamentele se vând de la 1.500 de euro metrul pătrat. Vilele costă cel puţin 2.000 de euro pe metrul pătrat, iar unele ansambluri de case cu multiple facilităţi au, deja, tarife şi de 4.500 de euro pe metrul pătrat. Si asta desi nu peste tot au ajuns încă apa, canalizarea şi curentul.

"Asta nu înseamnă că se şi tranzacţionează la preţul afişat. Foarte mult depinde de utilităţile în zonă. Accesul la şcoli, grădiniţe", a precizat Sergiu Borta, agent imobiliar.

Nu doar nordul este atractiv pentru investiţii. În Pantelimon terenurile bune se tranzacţionează, în medie, la preţuri cuprinse între 60 şi 100 de euro. În Afumaţi în schimb oferta începe de la 20 de euro pe metrul pătrat. La fel şi în Popeşti-Leordeni, Bragadiru sau Jilava.

Autostrada Zero trebuie să fie gata, în întregime, la finalul acestui an. Acum se mai lucrează pe trei loturi, în partea de nord. Porţiunea dintre Pantelimon şi Glina este în prag de recepţie. Dar şoferii nu vor putea circula pe acest tronson până nu se construiesc şi bretelele de acces.