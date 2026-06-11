Crimă şocantă într-un oraş din Serbia. Un bărbat a deschis focul asupra unor vecini, nervos pentru că ar fi refuzat să dea muzica mai încet.

Nervos că muzica e prea tare, un individ a scos pistolul. Un bărbat a fost ucis, alte trei victime la spital - Shutterstock

Crimă şocantă, miercuri, în Siberia. Un bărbat a fost ucis, iar alte trei persoane rănite, după ce un individ a tras în direcţia lor, nervos că muzica era dată prea tare.

Un bărbat din regiunea Krasnoiarsk, în centrul Rusiei, a deschis focul folosind o puşcă de vânătoare IZH-27 asupra unui grup de persoane. O persoană de 38 de ani a murit, alte trei au ajuns la spital cu răni grave.

Ziarul Kommersant menţionează că altercaţia a avut loc noaptea, în apropierea unui magazin din satul Kanifaloni, unde se aflau adunaţi trei bărbaţi şi o femeie.

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Cei implicaţi s-au certat din cauza volumului ridicat al muzicii. Atacatorul, deranjat, de că ceilalţi nu opresc sau dau muzica mai încet, a scos pistolul şi a început să tragă. Victimele au încercat să fugă cu maşina, dar atacatorul a reuşit să îi prindă, potrivit Agerpres.

Forţele de ordine spun că acesta, un bărbat de 51 de ani care venise în sat să îşi viziteze mama, a fost reţinut.