Dezvăluiri din arestul fraţilor Tate. Andrew, izolat în celulă, cu un vecin "canibal care urlă toată noaptea"

Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Statele Unite, unde așteaptă decizia judecătorilor privind procedura de extrădare în Marea Britanie. Andrew Tate susține că este ținut în izolare, într-o secție cu regim de maximă siguranță, fără vizite și fără contact cu exteriorul. Între timp, documentele judiciare făcute publice în SUA dezvăluie acuzații extrem de grave formulate de procurorii britanici împotriva celor doi frați.

Andrew Tate a transmis pe platforma X un mesaj despre condițiile în care este ținut după arestarea sa în Miami.

"Sunt ținut în SHU, cel mai înalt nivel de securitate existent. Nu am acces la magazinul închisorii. Nu primesc vizite. Nu am niciun contact cu lumea exterioară. Vecinul meu este un canibal care urlă toată noaptea", a postat influencerul Andrew Tate pe contul său de X.

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SHU este o unitate specială din penitenciar în care deținuții sunt ținuți separat de restul populației carcerale.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă, la un eveniment de box organizat în centrul orașului Miami. Luni, cei doi au fost aduși în fața unei instanțe federale, îmbrăcați în uniforme de deținut și încătușați, relatează The New York Times.

În timpul audierii, au vorbit doar pentru a confirma că au citit documentele referitoare la caz.

Frații Tate vor contesta extrădarea în Marea Britanie

Avocații celor doi au anunțat că vor lupta împotriva extrădării în Regatul Unit, unde Andrew și Tristan Tate sunt acuzați de viol, trafic sexual, agresiuni și infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

Frații Tate au angajat cunoscuta firmă de avocatură Roy Black, din sudul Floridei. Apărătorii lor urmează să se prezinte din nou în fața unui judecător, pentru stabilirea calendarului procesului și pentru a se decide dacă cei doi vor rămâne în arest pe durata procedurilor.

Joseph McBride, unul dintre avocații lor, susține că dosarul ar fi motivat politic.

"Andrew și Tristan sunt nevinovați", a declarat acesta, numind acuzațiile "niște aberații".

Avocatul susține că sunt tratați ca "prizonieri politici"

Potrivit Sky News, McBride a afirmat că frații Tate sunt ținuți în izolare, într-o celulă de aproximativ 1,5 pe 3,6 metri, și i-a descris drept "prizonieri politici pe teritoriul american".

"Ne-am întâlnit cu ei astăzi. Sunt îmbrăcați în salopete portocalii, ca teroriștii Al-Qaida de la Guantanamo Bay. Doi oameni nevinovați, care nu sunt acuzați de nimic în America, sunt îmbrăcați ca niște combatanți inamici", a declarat avocatul Joseph McBride.

McBride a calificat arestarea drept "neamericană și revoltătoare" și a susținut că frații sunt "vânați de un guvern britanic despotic, care vrea să-i îngroape într-o închisoare străină pentru tot restul vieții".

"Țineți minte ce vă spun: astăzi sunt Andrew și Tristan. Mâine va fi Trump. Apoi urmaţi voi", a mai spus el.

Acuzații de viol și strangulare formulate împotriva lui Andrew Tate

Documentele judiciare desecretizate luni în Statele Unite prezintă acuzațiile transmise autorităților americane de procurorii britanici, scrie NYT.

Faptele cercetate ar fi avut loc între iulie 2010 și august 2017 și ar implica patru femei.

Andrew Tate este acuzat de șapte violuri, trei infracțiuni de trafic sexual, trei agresiuni și alte 19 infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

Potrivit uneia dintre plângeri, Andrew Tate ar fi atacat, în 2015, o femeie care lucra ca model de videochat, în locuința acesteia din Bedford, Anglia. Anchetatorii susțin că ar fi strâns-o de gât în repetate rânduri, până când femeia și-ar fi pierdut cunoștința, după care ar fi violat-o.

O altă femeie le-a declarat anchetatorilor că a întreținut inițial relații sexuale consimțite cu Andrew Tate, în iulie 2014. Cu altă ocazie, acesta ar fi mers la locuința ei din Manchester și ar fi strangulat-o atât de puternic, încât femeia "s-a temut că Tate o va omorî".

Tristan Tate, acuzat că și-ar fi bătut și violat fosta parteneră

Tristan Tate este vizat de un capăt de acuzare pentru agresiune sexuală, două pentru viol și trei pentru trafic sexual.

Potrivit documentelor, acesta ar fi agresat în mod repetat o femeie cu care a avut o relație în perioada 2012-2013.

Femeia le-a spus anchetatorilor că Tristan Tate ar fi strâns-o frecvent de gât până când își pierdea cunoștința, ar fi lovit-o până i-a învinețit un ochi și ar fi bătut-o de mai multe ori cu o curea, provocându-i răni și vânătăi.

59 de capete de acuzare în Marea Britanie

În total, procurorii britanici au formulat 59 de capete de acuzare împotriva fraților Tate.

Autoritățile din Regatul Unit îi mai acuzaseră anterior de viol și trafic de persoane, în legătură cu fapte care ar fi implicat trei femei între 2012 și 2015.

Andrew și Tristan Tate au negat în repetate rânduri toate acuzațiile.

Cei doi sunt cercetați și în România, unde procurorii îi acuză că ar fi constrâns mai multe femei să producă materiale pornografice. Printre presupusele victime s-ar afla și o adolescentă de 17 ani.

Andrew Tate este acuzat în România și de viol, precum și că ar fi întreținut relații sexuale cu o fată de 15 ani și ar fi agresat-o. Dosarul nu a fost soluționat definitiv.

Frații Tate au cetățenie americană și britanică, însă nu s-au mai întors în Regatul Unit după ce procurorii români le-au ridicat restricțiile de călătorie.